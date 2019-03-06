Atatürk'ün Antalya'ya Gelişinin 89. Yıl Dönümü

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Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin 89'uncu yıl dönümü törenle kutlandı.Antalya Kültür Merkezi'nde düzenlenen kutlama programında konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, amaçlarının gençlere tarihi, ecdadı, Atatürk'ü anlatmak ve tanıtmak olduğunu söyledi.Atatürk'ü sevgi ve saygıyla yad ettiklerini ifade eden Türel, "Hiç şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel şehridir" sözü ile Antalya'yıbeğenisini dile getiren Atatürk'ün bu övgüsüne layık olabilmek için gecegündüz çalıştıklarını dile getirdi.Atatürk'ün yalnızca Antalya'yı değil, tümAnadolu'yu karış karış gezdiğini hatırlatan Türel, şunları kaydetti:"O günlerin özellikle ulaşım alanındaki zorluklarını gözönüne aldığımızda Atatürk'ün yurdu dolaşmak, görmek, incelemek için nasıl büyük bir gayretgösterdiğini daha iyi anlıyoruz. Şunu söyleyebilirim ki, bir belediye başkanı olarakAtatürk'ün bu azmi bana millet aşkının, millete hizmet etmenin ne kadar kutsal olduğunuhissettirmektedir. Siz gençlerin de Atatürk'ün bu cesaret dolu, azim dolu hayatından mutlakakendinize dersler çıkarmanız gerekmektedir."Programda Atatürk'ün Antalya'ya gelişi konulu il genelinde düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verildi.