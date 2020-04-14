Atatürk'ün Ayvalık'a gelişinin 86. yıldönümü sade bir törenle kutlandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Mustafa Kemal Atatürk'ün ilçeye gelişinin 86. Yıldönümü sade bir törenle kutlandı.
14.04.2020 00:25 | Son Güncelleme: 14.04.2020 00:25
Cumhuriyet Meydanı'nda, koronavirüs salgını nedeniyle halkın katılamadığı tören gerçekleştirildi.32 pare top atışı ile başladı.
Çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam eden törene; Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Ayvalık Garnizon Komutanı Albay Fevzi Koyuncu, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Onur Yakan, Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Ersan Bahar katıldı. - BALIKESİR
Kaynak: İHA
Etiketler: Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet Meydanı, Balıkesir, Ayvalık, Güncel