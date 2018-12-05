Atatürk'ün Bilecik'e Gelişinin 98. Yıl Dönümü Kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk
'ün Bilecik
'e gelişinin ve Bilecik Mülakatının 98. yıl dönümü yapılan program ile kutlandı.
Bilecik Şeyh Edebali
Kültür ve Kongre Salonunda gerçekleşen program, saygı duruşu ve istiklal Marşı ile başladı. Akabinde Bilecik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi iki öğrenci tarafından 'Mustafa Kemaller Tükenmez' ve 'Ben Mustafa Kemal'im' şiirlerin okunduğunda salonda duygusal anlar yaşandı. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Dr. Öğr. Üyesi Dilara Uslu'nun "Milli Mücadeledeki Bir Dönüm Noktası: Bilecik" konulu konferansı ile katılımcılar bilgilerini tazelediler.
Program; 2'inci Jandarma
Eğitim Tugay Komutanlığı Bando Takımının günün anlam ve önemine ilişkin konseri ile son buldu. - BİLECİK
Şeyh Edebali,Mustafa Kemal Atatürk,Bilecik
05 Aralık 2018 Çarşamba 13:56