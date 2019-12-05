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Atatürk'ün Bilecik'e gelişinin 99.yıl dönümü kutlandı

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Bilecik'e gelişinin ve Bilecik mülakatının 99.yıl dönümü yapılan program ile kutlandı.

05.12.2019 12:09 | Son Güncelleme: 05.12.2019 12:14Atatürk'ün Bilecik'e gelişinin 99.yıl dönümü kutlandı
Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'e gelişinin ve Bilecik mülakatının 99.yıl dönümü yapılan program ile kutlandı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program, günün anlamına ilişkin şiirlerin okunması ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Selma Göktürk'ün 'Milli Mücadelede Bir Dönüm Noktası: Bilecik' konulu konferansı ile devam etti. Etkinlik, Atatürk İlkokulu Halk Oyunları Ekibinin gösterisi ve protokol üyelerinin Bilecik Mülakatına ve Milli Mücadeleye dikkat çeken resim sergisini gezmesiyle sona erdi.

Öte yandan Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programa Bilecik Valisi Bilal Şentütrk, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurgül Özbay, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler katıldı. - BİLECİK

Mustafa Kemal Atatürk, Şeyh Edebali, Bilecik, Güncel

Kaynak: İHA

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