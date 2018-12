Atatürk'ün Bilecik'i Ziyaretinin 98. Yıl Dönümü

04 Aralık 2018 Salı 15:04



Bilecik Vali Vekili Mehmet Taşdöğen ve Belediye Başkanı Nihat Can, Atatürk'ün Bilecik'i ziyaretlerinin 98. yıl dönümü ve "Bilecik mülakatı" dolayısıyla mesaj yayımladı.Vali Vekili Taşdöğen, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşuna ait temellerin atıldığı Bilecik'e ilk ziyaretlerini, 98 yıl önce 5 Aralık 1920'de gerçekleştirdiğini anımsattı.Tarihe "Bilecik mülakatı" olarak geçen 5 Aralık 1920 tarihinde, Mustafa Kemal Atatürk'ün, İstanbul Hükümetinin temsilcileriyle Bilecik İstasyon Binası'nda bir araya geldiğini hatırlatan Taşdöğen, mesajında şunlara yer verdi:"Bilecik mülakatından olumlu ve somut bir sonuç alınamamış, ancak İstanbul Hükümetinin bir ortak noktada buluşabilmek ümidiyle yetkililerini Mustafa Kemal Atatürk ile görüşmeye göndermesi, Ankara Hükümetini resmi olarak tanıdığını göstermektedir. Devletine ve milletine bağlı olan Bilecik halkı her zaman, Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlık fikrine ve milletimizin kurtuluşu için başlatılan milli mücadeleye büyük destek vermiştir.Bu anlamda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ilimize teşriflerinin 98. yıldönümünde, bu güzel vatanın bizlere emanet edilmesinde büyük kahramanlıklar gösteren başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kahraman silah arkadaşlarını ve bu toprakları bize vatan yapan şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnet duygularımla anıyorum."Belediye Başkanı CanBelediye Başkanı Can da mesajında Bilecik'in kurtuluş mücadelesindeki önemine değindi.Kurtuluş mücadelesinde Bilecik'in büyük roller aldığını belirten Can, şunları kaydetti:"Şüphesiz Bilecik, kurtuluş mücadelesinin önemli mihenk taşlarından birisi olmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, kendi ifadesiyle, "Siz orada sadece düşmanı değil, Türk milletinin makus talihini de yendiniz" dediği kuruluşun şehri Bilecik, aynı zamanda kurtuluş mücadelesinde de önemli bir rol oynamıştır. Bizler bu anlamda kuruluşun şehri olmanın yanında kurtuluşun da şehri olan Bilecik olarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ilimize teşriflerinin 98. yıl dönümü kutluyorum. Bu güzel vatanın bizlere emanet edilmesinde büyük kahramanlıklar gösteren başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmet ve minnet duyguları ile anıyoruz."