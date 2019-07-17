17.07.2019 12:34
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Atatürk'ün Bolu'ya gelişinin 85'inci yılı kutlandı

Atatürk

ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Bolu'ya gelişinin 85'inci yıl dönümü törenle kutlandı.

ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Bolu'ya gelişinin 85'inci yıl dönümü törenle kutlandı.
Kutlamalar kapsamında, Bolu Belediyesi bandosu eşliğinde Uğur Mumcu Parkı'ndan Anıtpark'a yürüyüş düzenlendi. Kortejin ardından Anıt Park'ta yapılan törene Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Sabri Saldıroğlu, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılıp, anıt defteri imzalandı. Ardından Atatürk'ün Bolu ziyaretini anlatan fotoğraf sergisi gezildi.


Kaynak: DHA
Mustafa Kemal Atatürk, Tanju Özcan, Piyade, Bolu, Güncel

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