Atatürk'ün Çocukları Yeni Çocuk Başkanını Seçti

Seferihisar'da Atatürk'ün çocukları Atalarını andılar ve yeni başkanlarını seçtiler.

4 adayın yarıştığı seçimde 261 çocuk oy kullandı. 134 oy alan Melis Kumral (13) Seferihisar'ın yeni Çocuk Belediye Başkanı seçildi.

Başkanlık seçimi Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer ve görev süresi dolan Çocuk Belediye Başkanı Selin Ada'nın konuşmalarıyla başladı. Ayrıca Seferihisar Belediyesi'nde çalışan Başkan Yardımcıları ve müdürler birer sunum yaparak, belediye içerisinde görev alacak çocukları ilgi alanlarına göre tercih yapmaları konusunda bilgilendirmiş oldu.

Atatürk'e Verebileceğimiz En Güzel Hediye Sizlersiniz

Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer; "Sevgili çocuklar, Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 80.yılında saygıyla, özlemle, şiirlerle ve çiçeklerle anıyoruz. Ona ölümünden sonra verebileceğimiz en güzel hediye, burada sizlerle yaptığımız bu çalışma ve sizin onun istediği gibi bir birey olarak yetişmeniz. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk sadece Türkiye Cumhuriyeti için değil, tüm insanlık için örnek alınacak ve hala izinden gidilen ve gidilecek olan bir liderdir. Ne mutlu bize ki Mustafa Kemal Atatürk bu topraklardan çıktı ve bu topraklarda Cumhuriyeti kurdu. Ona minnet, şükran borcumuz hiçbir zaman bitmeyecek. Çünkü eğer bugün bu topraklarda barış içerisinde, huzurlu bir biçimde yaşıyorsak onun sayesinde. Sizler de asla aklınızdan çıkartmayınız ki bizim en büyük atamız, en kıymetli büyüğümüz Mustafa Kemal Atatürk'tür" dedi.

Çocuk Belediyemiz Dünyaya Model Oldu

Çocuk Belediyesi'ni dünyada ilk örneğinin Seferihisar'da olduğunu belirten Başkan Soyer; "Çocuk belediyesi senelerce üzerinde çalıştığımız birlikte fikir üretmeye çalıştığımız bir yapı. Türkiye'de ve dünyada da örneğiyok ama yavaş yavaş benzer çalışmalar başladı. Hem de Türkiye'nin birçok yerinde başladı. En son geçen ay Viyana'daydık.Mevcut çocuk belediye başkanımız Selin'le beraber. Orada çocuk dostu kentler birliği sempozyumu yapıldı.Orada bizim Seferihisar'da hayata geçirdiğimiz bu uygulamanın ne kadar kıymetli olduğu anlatıldı ve örnek gösterildi. Emin olun ki yakın bir gelecekte dünyanın birçok yerinde çocuk belediyeleri oluşturulacak. Bunun öncülüğünü yapmış olmanın gururunu her daim taşıyacağız.Geçen hafta biliyorsunuz çocuk muhtarlarımız seçildi. Onlar da şimdi bu salondalar. Onların azaları seçildi. Özellikle Seferihisar'ın muhtarlarına çok teşekkür ediyorum. Çünkü muhtarlarımız eğer bu projeye inanmasalardı sahip çıkmasalar bunun hayata geçirilmesi mümkün değil. Yüreklerini ortaya koydular ve destek verdiler. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum.Bugün yeni seçilecek Çocuk Belediye Başkanımıza, meclis üyelerine ve çocuk muhtarlarımıza görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.

Selin Başkan'ın Gözyaşları

Görev süresi dolan Çocuk Belediye Başkanı Selin Ada, çocuk belediyesinin kendisine çok şey kattığını belirterek teşekkür ettiği konuşmasında duygu dolu anlar yaşadı. Gözyaşlarını tutamayan Selin, aday olan Başkanlara başarılar dileyerek konuşmasını tamamladı.

Yeni Başkan Melis Oldu

Türkiye'de ve dünyada ilk kez Seferihisar Belediyesi tarafından uygulanan Çocuk Belediyesi, 5.dönem belediye başkanını çocukların oylarıyla seçti. 4 adayın yarıştığı seçimde Melis Kumral 134, Zeynep Deniz İnci 87, Umut Efe Tenim 37 ve Melisa Müldür 3 oy almayı başardı.

Çok Mutluyum

Sonuçların belli olmasının ardından Melis'i ilk kutlayan Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer ve son Çocuk Başkan Selin Ada oldu. Kısa bir konuşma yapan yeni başkan Melis Kumral; "Çok heyecanlı bir seçim yaşadık. Arkadaşlarımızla dayanışma içerisindeydik. Kazandığımız için çok mutluyum. Vaatlerimizi yerine getirmeye çalışacağız. İlçemize yeni katılan çocuk muhtarlarla birlikte toplantılar yaparak, önümüzdeki çalışmaları planlayacağız. Aday olan arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. Bundan böyle hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.