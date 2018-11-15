Atatürk'ün Diyarbakır'a Gelişinin 81. Yıl Dönümü

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk
'ün Diyarbakır
'a gelişinin 81'inci yıl dönümü törenle kutlandı.
Diyarbakır Garı'nda düzenlenen törende, Atatürk'ün Diyarbakır'a trenle gelişi temsili olarak canlandırıldı. Trenden inen gaziler, Vali Hasan Basri Güzeloğlu
'na ellerindeki Türk bayrağını takdim etti. Güzeloğlu da öperek aldığı Türk bayrağını öğrencilere verdi.
Etkinlik, gar önündeki meydanda halk dansları gösterisi ve şiir okunmasıyla devam etti. Vali Güzeloğlu
, burada yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal
Atatürk'ün Diyarbakır'a teşrifinin yıl dönümünde onun en büyük eseri olan Cumhuriyete sahip çıkmanın sorumluluğu içerisinde olduklarını söyledi.
Özgürlüğü, bağımsızlığı canlarıyla emanet eden başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitleri ve kahraman gazileri minnetle andıklarını dile getiren Güzeloğlu, Atatürk'ün Diyarbakır'a her gelişinde büyük bir destek ve içtenlikle karşılandığını belirtti.
Güzeloğlu, şunları kaydetti:
"Terör örgütü PKK
ve FETÖ ile işbirlikçilerinin ihanetlerine karşı en büyük gücünün birlik ve beraberlik olduğunu unutmamalıyız. Bizler bir ve beraber oldukça ve hep böyle kaldıkça bütün bu tehditleri bertaraf edeceğiz. Her gelecek gün daha güçlü bir şekilde sonsuza doğru akacağız." Türkiye
'nin bölgesinde ve küresel ölçekte dünya barışına katkı sunduğunu anımsatan Güzeloğlu, "Bu büyük millet, sofrasını gönlünü kapısını açan ve bugün dünya üzerinde bütçesi ile milli gelirine göre mağdura mazluma evsiz yurtsuz vatansız olana en fazla yardım yapan bir büyük millettir." ifadelerini kullandı.
Daha sonra Anıtpark'ta devam eden törende anıta çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Törene, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, 7. Kolordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Dicle Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, askeri erkan, kamu kurumlarının temsilcileri ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.
Diyarbakır,Mustafa Kemal Atatürk
15 Kasım 2018 Perşembe 12:21