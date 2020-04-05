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Atatürk'ün Diyarbakır'ın fahri hemşehriliğini kabul edişinin 94'üncü yıl dönümü kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk'ün Diyarbakır'ın fahri hemşehriliğini kabul edişinin 94'üncü yıl dönümü kutlandı.

05.04.2020 13:48 | Son Güncelleme: 05.04.2020 13:48
Atatürk'ün Diyarbakır'ın fahri hemşehriliğini kabul edişinin 94'üncü yıl dönümü kutlandı
Mustafa Kemal Atatürk'ün Diyarbakır 'ın fahri hemşehriliğini kabul edişinin 94'üncü yıl dönümü kutlandı.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Diyarbakır'ın fahri hemşehriliğini kabul edişinin 94. yıl dönümü dolayısıyla Yenişehir ilçesindeki Anıt Park'ta tören düzenlendi.
Atatürk Anıtı önündeki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Anıta çelenk sunulmasının ardından Atatürk'ün Diyarbakır'ın fahri hemşehriliğini kabulüyle ilgili yazdığı telgraf okundu.
Programa Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Ali Özmen, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem ve İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman katıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Mustafa Kemal Atatürk, Diyarbakır, Yenişehir, Güncel
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