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Atatürk'ün doğum tarihi yanlış yazıldı! Sosyal medyadan tepki yağdı

Gaziantep'te Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81'inci yıl dönümünde yapılan anma töreninde, protokol üyeleri ve törene katılanlara dağıtılan fotoğraflı kokartlarda Atatürk'ün doğum tarihi '1881' yerine '1981' olarak yazıldı. Olayın ortaya çıkmasıyla birçok kişi soysal medyadan tepkilerini dile getirdi.

10.11.2019 14:44 | Son Güncelleme: 10.11.2019 15:01

Bu sabah 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81'inci yıl dönümü nedeni ile tören düzenlendi. Törene katılan vali, belediye başkanı, tugay komutanı, kurum amirleri, STK temsilcileri, vatandaşlar ve öğrencilere, yakalarına takmaları için Atatürk'ün fotoğrafının olduğu kokartlar dağıtıldı.

1881 YERİNE 1981 YAZILDI

Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanları tarafından dağıtıldığı öğrenilen ve törene katılan herkesin yakasına taktığı kokartlarda Atatürk'ün doğum tarihinin '1881' yerine '1981' olarak yazıldığı ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ

Tören boyunca kimsenin fark etmediği yanlışlık, daha sonra fotoğrafları inceleyenler tarafından fark edildi. Yaşanan olay soysal medyadan tepki gördü.

Atatürk'ün doğum tarihi yanlış yazıldı! Sosyal medyadan tepki yağdı

Mustafa Kemal Atatürk, Güncel

Kaynak: DHA


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