Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı - Anıtkabir (4)

Anıtkabir
'de 9.05'te saygı duruşunda bulunulmasıİstiklal Marşı okunması esnasından Türk Bayrağının dalgalanmasıCumhurbaşkanı Erdoğan'ın Misak-ı Milli Kulesine gelmesiCumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir Özel Defterini imzalamasıCumhurbaşkanı Erdoğan'ın Misak-ı Milli Kulesinden çıkışında vatandaşlarla selamlaşmasıCumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir'den ayrılması ANKARA - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında, Anıtkabir'de düzenlenen törenle anıldı. (4)