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Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 89. yıl dönümü

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 89. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

20.12.2019 16:30 | Son Güncelleme: 20.12.2019 16:30 Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 89. yıl dönümü
Valisi Ekrem Canalp, Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 89. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Canalp, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Edirne'yi ziyaret edişinin 89. yıl dönümünü büyük bir gurur ve onurla kutlandığını belirtti.

Atatürk'ün, 21 1930 tarihinde sıfatıyla Edirne'ye geldiğin ve coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandığını hatırlatan Canalp, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal'i ağırlamanın sevincini yaşayan Edirneliler de birlik ve beraberlik içerisinde onu bağrına basarak, şehrimizi onurlandırmasının mutluluğunu yaşamışlardır. Bugün bizlerde Atatürk'ün ilimizi teşrifinin 89. yıl dönümünü ayrı bir gurur ve kıvanç vesilesi olarak coşkuyla kutluyoruz.

Bir yandan da onun ülkemiz için gösterdiği muasır medeniyetler seviyesi hedefine, emin adımlarla ilerlemenin haklı gururunu yaşıyor ve bu yolda var gücümüzle çalışıyoruz.Bu duygu ve düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını ve bu toprakları bize vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor,gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum."

CHP Edirne Milletvekili Gaytancıoğlu'nun mesajı

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü Edirne'ye gelişinin 89. yıl dönümünde saygı, minnet ve şükranla andığını belirtti.

Edirneliler'in Atatürk'e olan sevgisini ziyaret esnasında gösterdiğini belirten Gaytancıoğlu, mesajında şu ifadeler yer verdi:

"Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, ulusumuzun kurtarıcısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırası sonsuza kadar Edirnelilerin içinde yaşayacaktır. Edirne ulusumuzun yaşadığı bütün acı ve tatlı olaylara tanıklık etmiştir. Görkemli bir imparatorluk başkenti olarak direnişi ve işgali de yaşamıştır. Balkanlardan her şeylerini bırakıp gelmiş insanlarımıza kucak açmıştır. Bu vatanı bizlere bırakan Atatürk'e karşı da sevgimiz yıllar geçtikçe artıyor."
AK Parti Edirne İl Başkanı İba'nın mesajı
AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba da Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 89. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
İba, mesajında Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Edirne'ye gelişinin yıl dönümünde saygı, sevgi, minnet ve rahmetle andığını belirterek, şunları kaydetti:
"21 Aralık 1930'da Cumhurbaşkanı olarak kente gelen, özgürlüğümüzü, Cumhuriyetimizi ve daha birçok şeyi borçlu olduğumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü büyük bir özlemle anıyoruz.

Atatürk'ün ülkemiz için gösterdiği hedefleri unutmadan birlik ve beraberlik içinde istikbal yolunda yakılan meşaleyi yeni nesillere emanet etmek için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.
Edirnemiz'i ileriye taşıyacak her adımı yılmadan, yorulmadan Atatürk ilkeleri doğrultusunda atıyoruz. "
Pekcanlı'nın mesajı

CHP Edirne İl Başkanı Feviz Pekcanlı ise Atatürk'ün Edirne'yi ziyaret edişinin yıl dönümü kutladı.

Pekcanlı, Atatürk'ün Edirne ziyaretinde CHP Edirne İl Başkanlığını ziyaret ettiğini belirterek, "1930 yılının 21 Aralık Günü Edirne'yi Cumhurbaşkanı olarak ziyaret eden Mustafa Kemal Atatürk 22 Aralık Günü Cumhuriyet Halk Partimizin İl Başkanlığını ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinlemiştir. Bu gün bizim için gurur günüdür." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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