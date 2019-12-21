Haberler » Güncel » Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 89. yıl dönümü kutlandı - Haber

Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 89. yıl dönümü kutlandı

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 89. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

21.12.2019 15:23 | Son Güncelleme: 21.12.2019 15:26
Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'ye gelişinin 89. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
İnönü İlkokulu önünde oluşturulan kortej, bando eşliğinde Atatürk Anıtı önüne geldi. Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından anıta çelenk sunuldu.
Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Dündar Şahin Güngör ve törene katılanlar, tarihi belediye binasındaki Atatürk Odası'nı ziyaret etti.
Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Mimar Kemaleddin Çok Amaçlı Kültür ve Tiyatro Salonu'ndaki törende ise Edirne Lisesi öğrencileri "Atatürk'ün Edirne'ye gelişi" adlı gösteriyi sundu.
program sonunda öğrenciler, Türk bayrağını öptükten sonra Vali Canalp'e verdi. Canalp de devletin, milletin ve vatanın sembolü olan bayrağı gururla teslim aldığını söyledi.
Edirne Lisesi Müdürü Recep Şentürk, yaptığı konuşmada, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 21 Aralık 1930'da Edirne'ye geldiğini ve 4 gün kaldığını belirtti.
Gazi Mustafa Kemal'in Edirne ziyaretinde büyük bir coşku yaşandığını ifade eden Şentürk, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Edirne ziyaretinde genci, yaşlısı, kadını ve erkeğiyle tüm Edirne halkı Ulu Önder'i görebilmek için onun sıcaklığını hissetmek, duygularını paylaşabilmek umuduyla yollara çıkmıştır. Türk milletinin yüksek vasıflarına güvenen, kazanılan her türlü zaferin milletin eseri olduğunu ifada eden Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yüreğimizdeki yeri hiçbir zaman değişmeyecektir." diye konuştu.
Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 89. yıl dönümü kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk, Edirne, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

16:00   Sis görsel şölen sundu, fotoğraf tutkunları Harput'a geldi - Haber
16:00   Uçakta taşkınlık yapan kadının tutuklanması - Haber
16:00   Sarıkamış Harekatı'nın 105'inci yılı - Haber
16:00   Samsun'dan kısa kısa - Haber
15:58   Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması - Haber
14:27   Sokak ortasında ağabeyi tarafından bıçaklandı - Haber
14:11   Faytoncular, masaya oturma şartı koşarak yetkilileri tehdit etti - Haber
13:39   Şanlıurfa ve Sivas'ta Çin protestoları! Kartondan inşa edilen Çin Seddi'ni yıktılar - Haber
13:22   Türkiye'ye yaptırım kararı alan ABD'den kafa karıştıran açıklama: Türkiye'nin yetenekli bir ordusu var - Haber
12:22   CHP'li Vekil, "Belediyede yolsuzluk iddiaları var" diyerek Adalet Bakanı'na tutanak verdi - Haber
21.12.2019 16:06:28