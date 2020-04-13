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Atatürk'ün Edremit'te gelişinin 86. yılı kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Balıkesir'in Edremit ilçesine gelişinin 86 yıl dönümü Korona virüs ile mücadele kapsamında sade bir çelenk sunma töreni kutlandı.

13.04.2020 14:25 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:26
Atatürk'ün Edremit'te gelişinin 86. yılı kutlandı
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Balıkesir 'in Edremit ilçesine gelişinin 86 yıl dönümü Korona virüs ile mücadele kapsamında sade bir çelenk sunma töreni kutlandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Balıkesir'in Edremit ilçesine gelişinin 86. yıl dönümü törenle kutlandı. Şehit Hamdibey Meydanı'nda Korona virüs ile mücadele planı kapsamında sade bir çelenk sunma töreni düzenlendi. Çelenk sunma törenine Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Garnizon Komutan vekili Albay Rizvan Çiper ve Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı katıldı. Çelenk sunma töreninin ardından saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı söylendi. Tören daha sonra sona erdi. Törene katılanların sosyal mesafe kurallarına riayet ettiği ve maske taktığı gözlendi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Mustafa Kemal Atatürk, Balıkesir, Edremit, Güncel
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