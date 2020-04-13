Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Atatürk'ün Edremit ve Ayvalık'a gelişinin 86'ncı yılı kutlandı

BALIKESİR'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Edremit ve Ayvalık ilçelerine gelişinin 86'ncı yıldönümü sosyal mesafenin korunduğu sade törenlerle kutlandı.

13.04.2020 15:49 | Son Güncelleme: 13.04.2020 15:50
Atatürk'ün Edremit ve Ayvalık'a gelişinin 86'ncı yılı kutlandı
BALIKESİR'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Edremit ve Ayvalık ilçelerine gelişinin 86'ncı yıldönümü sosyal mesafenin korunduğu sade törenlerle kutlandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, Edremit ve Ayvalık ilçesini ziyaret edişinin 86'ncı yıldönümü, ilçe meydanlarında protokol mensuplarının katıldığı sosyal mesafeye uyulan sade törenlerle kutlandı. Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler nedeniyle, Atatürk anıtlarına çelenk bırakıldı ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törenler son buldu.


- Ayvalıkbalıkesir

Kaynak: DHA

Etiketler: Mustafa Kemal Atatürk, Ayvalık, Edremit, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan’dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti Haberler
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan'dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti
Soylu’nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haberler
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Haberler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da ’Bitti’ denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
Fransa’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti Haberler
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti
Haberler ›› Güncel ››Atatürk'ün Edremit ve Ayvalık'a gelişinin 86'ncı yılı kutlandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:24: Siirt'te Vefa Sosyal Destek Grubu, ailelerin ihtiyaçlarını karşılıyor - Haber 16:24: Van'daki eczaneler dezenfekte edildi - Haber 16:24: Gençlik Merkezi personelinden sağlık çalışanlarına 5 bin maske - Haber 16:23: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KABİNE TOPLANTISI'NA VİDEO KONFERANSLA KATILDI - Haber 16:23: Fırın ve unlu mamul satış noktalarına sıkı denetim - Haber 16:06: Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu - Haber 16:04: Vladimir Putin'den koronavirüs açıklaması: Durum her gün kötüye gidiyor - Haberler 12:38: Buckingham Sarayı'nın karşısında güpegündüz cinsel ilişkiye giren çifte sosyal izolasyon uyarısı yapıldı - Haberler