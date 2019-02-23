İnegöl Belediyesi'nin düzenlediği "Türkiye'nin Üzerinde Kurulan Tuzaklar" konulu söyleşide ilçe halkına hitap eden Tarihçi Yazar Yavuz Bahadıroğlu, "Fatih'in bedduasını daha fazla taşıma takatimiz kalmamıştır. İş bankası Atatürk'ün CHP'ye vakfıdır diye hisselerini alamıyoruz, peki Fatih'in vakfiyesine ne hakla ayakkabıyla basıyoruz. Atatürk'ün emaneti emanette, Fatih'in emaneti emanet değil mi?" dedi.

Gündüz Kitap Fuarını ziyaret eden Bahadıroğlu ve Sofuoğlu, akşam ise İnegöl Belediyesi'nin Şubat ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde (BMKSM) düzenlenen "Türkiye Üzerinde Kurulan Tuzaklar" konulu söyleşide ilçe halkıyla buluştu.

İNTİHARLARI HAFİFE ALMAYIN

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu insanlığın karşı karşıya kaldığı tehlikelerden söz etti. Sofuoğlu, "Batı, insanları ve insanlığı içlerinde ürettikleri terör örgütleriyle, konvansiyonel silahlarla öldürüyor. GDO'lu gıdalarla öldürüyorlar. Kozmetik ürünleriyle öldürüyorlar. Bize verilen bitkilerle, bitki ilaçlarıyla ve intiharlarla öldürüyorlar. İntiharları hafife almayın" dedi.

İNGİLTERE GÜÇ KAYBETTİKÇE FİTNE FÜCUR İŞLERİNİ AMERİKA'YA İHALE EDİYOR

Tarihçi Yazar Yavuz Bahadıroğlu ise Ayasofya'ya vurgu yaptığı konuşmasında günümüzün Amerika'sının geçmişin İngiltere'si gibi görülebileceğini ifade ederek; "Sykes-Picot anlaşması Fransa, İngiltere ve Rusya arasında imzalandı. Sykes İngiliz Dışişleri Bakanlığı görevlisi, Picot Fransız. Bir de Sazanov var Rus Dışişleri görevlisi. Bunlar bir proje imzaladılar. Osmanlı Devletini bölüşme projesiydi bu. Sonradan Sevr olarak dayatılan projenin ön çalışması. Ben İngiltere dedikçe bugünkü Amerika'yı hatırlamanızda hiçbir mahsur yok. İngiltere güç kaybettikçe daha önce kurmuş olduğu Amerika'ya ihale ediyor fitne fücur işlerini. Hepsi de İslam'ın aleyhine çalışıyor" dedi.

FATİH'İN BEDDUASINI DAHA FAZLA TAŞIMAYA TAKATİMİZ KALMADI

Yavuz Bahadıroğlu, konuşmasında Ayasofya'nın ibadete açılması hususunda da çağrı ve söylemlerde bulundu. "Fatih'in bedduasını daha fazla taşıma takatimiz kalmamıştır" diyen Tarihçi Yazar Bahadıroğlu, "Kimse kışkırtıyor falan demesin, ebedi hakkımı istiyorum. Ayasofya'da namaz kılma hakkı Fatih'ten bu yana bana verilmiş haktır. Ecdadımın emanetinde namaz kılmak istiyorum. En azından o zamana kadar da ayakkabıyla girmemeye yemin ettim. Çorapla giriyorum Ayasofya'ya. Arada gelip meraklılar var soruyor, diyorlar hocam hayırdır. Ben diyorum Fatih'in torunuyum, onun alnının secdeye gittiği yere ayakkabıyla basmam. Siz de öyle yapın. Herhalde Ankara'dakiler de bunların çoğaldığını gördükçe acaba biz de basmasak mı diye düşünmeye başlayacaklar. Çünkü siz güçlüsünüz. Seçime gidiyoruz, en güçlü döneminizi yaşıyorsunuz. Ankara'ya ne dayatacaksanız şimdi dayatın. Ayasofya'mızı istiyoruz deyin. Beyefendice, hanımefendice, gürültüsüz, patırtısız… Fatih Sultan Mehmet'in vakfiyesi yerine gelsin. İş bankası Atatürk'ün CHP'ye vakfıdır diye hisselerini alamıyoruz, peki Fatih'in vakfiyesine ne hakla ayakkabıyla basıyoruz diye sorun. Atatürk'ün emaneti emanette, Fatih'in emaneti emanet değil mi? O bizim ecdadımız değil mi? Sonuç itibariyle; cesaretsizleştirme yapıyorlar. Bizim cesaretimizi kırdılar" ifadelerinde bulundu.

Program sonunda söyleşiyi takip eden Belediye Başkan Yardımcısı Gülhan Şahin'de sahneye davet edildi. Güzel ve anlamlı bir söyleşi olduğunu kaydeden Şahin, Yavuz Bahadıroğlu ve Ebubekir Sofuoğlu'na İnegöl'ü simgeleyen çini hediye etti.

Kaynak: Bültenler