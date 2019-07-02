02.07.2019 22:48
Haberler» Güncel» Haber

Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 100. yıl dönümü etkinlikleri

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 100. yıl dönümü dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 100. yıl dönümü dolayısıyla fener alayı düzenlendi.
Atatürk'ün kente gelişinin yıl dönümü sebebiyle Cumhurbaşkanlığının desteğiyle Erzurum Valiliği öncülüğünde gerçekleştirilen "100. Yıl Dönümü Kutlama Etkinlikleri" kapsamında Palandöken ilçesindeki Türkiye'nin tek atlama kulelerinde Olimpiyat Meşalesi yakıldı.
Etkinlikler kapsamında tarihi Çifte Minareli Medrese önünde bir araya gelen Erzurum Vali Yardımcısı Sadettin Doğan ile çok sayıda kişi Havuzbaşı Kent Meydanı'na kadar fener alayıyla yürüdü.
Erzurum Büyükşehir Belediyesi mehteran takımının gösteri yaptığı yürüyüşte, bir asır önceki askeri kıyafetleri giyen atlı askeri birlikler, polisler ve vatandaşlar ellerinde meşaleler ve Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Caddesi'nden geçiş yaptı.
Katılımcıların söylediği marşlar eşliğindeki yürüyüşte büyük Türk bayrağı açan polisler "Hoş Geliş Ola Mustafa Kemal Paşa", "Vatan Bir Bütündür Parçalanamaz" ve "Can, Hoş Sefa Gelmişsen" yazılı dövizler taşıdı.
Yürüyüşün sona erdiği Havuzbaşı Kent Meydanı'nda ise harman dalı ve zeybek oynayan polisler ilgiyle izlendi. Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 100. yıl dönümü etkinlikleri
Kaynak: AA
Mustafa Kemal Atatürk, Palandöken, Güncel

Son Dakika Haberleri
23:17   Brüksel'de FETÖ'nün "gerçek yüzü" anlatıldı
23:15   Kasımpaşa'da yeni sezon hazırlıkları başladı
23:12   ABD'nin Belucistan Kurtuluş Ordusu'nu terör örgütü ilan etmesi
23:12   Türkiye, Nijer'de ordu karargahına düzenlenen terör saldırısını kınadı
23:11   Kazak annenin 722 bin liralık hastane borcu çıkmazı
23:09   IMF Genel Sekreteri görevini askıya aldı
23:09   Kamyonun ezdiği köpek için seferber oldular