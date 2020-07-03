Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 101'inci yıldönümüne kutlamasına pandemi ayarı

Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 101'inci yıldönümüne kutlamasına pandemi ayarıMUSTAFA Kemal Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 101'inci yıldönümü sebebiyle düzenlenen kutlamalar pandemi sebebiyle kısıtlandı.

03.07.2020 12:26 | Son Güncelleme: 03.07.2020 12:32
Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 101'inci yıldönümüne kutlamasına pandemi ayarı
MUSTAFA Kemal Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 101'inci yıldönümü sebebiyle düzenlenen kutlamalar pandemi sebebiyle kısıtlandı. Vali Okay Memiş, "Gönül isterdi ki daha uzun ve görkemli kutlayalım. Ama pandemi sebebiyle bunu yapamıyoruz. Bu bahane değil, bilimsel bir gerçek" dedi.
Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kongreyi toplamak için Erzurum'a gelişinin 101'inci yıl dönümü sebebiyle tören düzenlendi. Geçtiğimiz yıllarda Atatürk'ün kente gelişini temsil eden Türk bayrağının karşılanması etkinliğinin iptal edildiği tören, merkez Yakutiye İlçesindeki Atatürk Anıtı'nda başladı. Vali Okay Memiş, İYİ Parti Milletvekili Naci Cinisli, 9'uncu Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, bürokratlar katıldı. Bayrak ve flama taşıyan öğrencilerin sosyal mesafe kuralına uyduğu, katılımcıların hepsinin maskeli olduğu törende konuşan Vali Okay Memiş, pandemi sebebiyle törenin kısıtlandığını söyledi. Vali Memiş, "Gönlümüz isterdi ki çok daha uzun görkemli kutlayalım Atatürk'ün Erzurum'a gelişini. Ancak pandemiden dolayı kısıtladık. Bu bahane değil, bilimsel gerçek özellikle belirtmek isterim" diye konuştu. Vali Memiş, Tümgeneral Tarakçı ile Başkan Sekmen'in Atatürk anıtına çelenk sunumu sonrası İstiklal Marşı'nın okundu. Günün anlam ve önemini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Bugün 3 Temmuz 2020. Yani; milletimizin başlattığı milli direniş ve mücadelenin 101'inci yıldönümü. Bu mücadele ki; bundan 101 yıl önce tam da bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şehrimize ayak basmasıyla başlar. Bu mücadele ki; Erzurum Kongresi ile kök salar, Sivas Kongresi ile dallanıp budaklanır ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ile yıkılmaz bir çınara dönüşür" dedi. Buradaki törenin ardından katılımcılar Atatürk'ün kongre sürecinde 52 gün kaldığı evi ziyaret etti. Müzeye dönüştürülen Atatürk Evi'yle ilgili hazırlanan belgeseli izleyen davetliler, daha sonra binayı gezerek Kültür Müdürü Cemal Almaz ile Müzü Müdürü Hüsnü Genç'ten bilgi aldı. Atatürk Evi'ni gezen davetlilerin merdivenlerde toplu fotoğraf çekilmesinden sonra tören sona erdi. Atatürk’ün Erzurum’a gelişinin 101’inci yıldönümüne kutlamasına pandemi ayarı

Kaynak: DHA

Etiketler: Mustafa Kemal Atatürk, Okay Memiş, Erzurum, Güncel, Haber
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