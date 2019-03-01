Atatürk'ün Erzurum'da Kaldığı Her Gün İçin Bir Tablo Yaptı

Kaynak: DHA

ATATÜRK Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahı Prof. Dr. Hakan Hadi Kadıoğlu, Erzurum Kongresi'nin 100'üncü yılı nedeniyle Mustafa Kemal Atatürk'ün 57 ayrı tablosunu yaptı. Mustafa Kemal Paşa'nın 3 Temmuz- 29 Ağustos 1919 günleri arasında kaldığı 57 gün anısına 57 ayrı tablo yapan Prof. Dr. Hakan Kadıoğlu, eserlerini 23 Temmuz'da Erzurum Kongresi'nin yıl dönümü etkinlikleri kapsamında sergileyecek.Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden meşalenin yakıldığı, manda ve himayenin kabul edilmeyeceği kararlarının alındığı Erzurum Kongresi'nin 100'ncü yılı sebebiyle Prof. Dr. Hakan Hadi Kadıoğlu, farklı bir çalışmaya imza attı. Kadıoğlu, 3 Temmuz 1919'da Erzurum'a gelerek yaklaşık 57 gün kentte kalan Mustafa Kemal Atatürk'ün hiç bilinmeyen ya da çok az bilinen resimlerini çizdi. Çin mürekkebi ile yaptığı 57 portreyi hastanedeki odasının bir bölümünde sergileyen Kadıoğlu, 2017 yılı sonlarında çalışmaya başladığını ve geçtiğimiz günlerde tamamladığını belirtti.'ATATÜRK'E VE ATALARIMIZA VEFA İÇİN YAPTIM'Erzurum Kongresi'nde cumhuriyetin temellerinin atıldığını hatırlatan Kadıoğlu, "Erzurum Kongresi'nin yapıldığı süre içerisinde gerek kongrenin başkanlığını yapması, gerek Erzurum hemşehrisi olması sebebiyle 57 gün kentte kalan Atatürk'ün 57 portresini yaptım. Bu çalışmayı kendisine ve kongreye katılan atalarımıza vefa için yaptım. Tarihi kongrenin 100'üncü yılı etkinliklerinde eserlerimi sergileyeceğim" dedi.Resim sergisinin yanı sıra Erzurum için kalıcı bir albüm oluşturmayı da hedeflediğini kaydeden Kadıoğlu, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın da kendisine destek vereceğini ifade ettiğini söyledi. - Erzurum