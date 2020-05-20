Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi Türk işaret diline çevrildi

Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni, Türk işaret diline çevirdi.

20.05.2020 08:47 | Son Güncelleme: 20.05.2020 08:49
Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni, Türk işaret diline çevirdi.
Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İlk kez Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi tam metninin Türk işaret dili çevirisi Ankara Üniversitesi TÖMER'in işitme engelli hocalarınca yapıldı. Başarılı çalışmaya katkı verenlere ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.
Prof. Dr. İbiş'in linkini paylaştığı videoda, Ankara U¨niversitesi TO¨MER I·s¸aret Dili Programları Koordinato¨rlu¨gˆu¨ görevlilerinin Gençliğe Hitabe'yi Tu¨rk is¸aret diline çevirerek anlattığı görülüyor. Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi Türk işaret diline çevrildi

Kaynak: AA

Etiketler: Mustafa Kemal Atatürk, Ankara Üniversitesi, Ankara, Güncel, Haber

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