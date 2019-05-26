Büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk
'ün Havza
'ya gelişinin 100. yılı fener alayı ve havai fişek gösterisiyle kutlandı.
Havza Kaymakamlığı, Havza Belediyesi işbirliği, Havza Meslek Yüksekokulu ve Atatürkçü Düşünce Derneği
(ADD) Havza Şubesinin katkıları ile düzenlenen gecede vatandaşlar, Havza Atatürk Evi önünden ellerinde Türk bayrakları ile fenerlerle toplandı.
Fener alayı Mehmetçik Meydanı'nda sona erdi. 100. yıl anısına, 500 havai fişekle gösteri yapıldı.
Fener alayına, Kaymakam Metin Yılmaz
, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek
, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir
, siyasi partilerin ilçe temsilcileri, protokol üyeleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Mustafa Kemal Atatürk
, Havza
, Güncel
Kaynak: AA