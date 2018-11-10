Atatürk'ün Hayatını Müzikle Anlattılar

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 80. yılında 'Sensin Atatürk' senfonisiyle andı.<br><br>İzmir Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) düzenlenen konserde orkestra şefi ve besteci Tolga Taviş'in hazırladığı 55 dakikalık eser seslendirildi.<br><br>Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Dr. Öğretim Üyesi Türkan Başyiğit'in danışmanlığında hazırlanan eserin anlatıcılığını da sanatçı Altuğ Dilmaç üstlendi.<br><br>Yokluktan gelen bir liderin farklı yönlerini anlatan 'Sensin Atatürk' adlı senfonik eserin dünya prömiyerine, Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera ve Bale Bölümü Şan Korosu eşlik etti.