Atatürk'ün hiç görülmemiş fotoğrafları sergilenmeye başladı

"Yapı Kredi Tarihi Arşivi Selahattin Giz Koleksiyonu'ndan Atatürk Fotoğrafları Sergisi" ziyarete açıldı.

Yapı Kredi'nin 75. kuruluş yıl dönümü kapsamında Rahmi M. Koç Müzesi'nde açılan sergide, Mustafa Kemal Atatürk'ün daha önce hiç görülmemiş fotoğrafları da izlenime sunuldu.

Atatürk'ün yurt gezileri, yabancı devlet adamlarıyla buluşmaları, Dolmabahçe Sarayı ve Florya Deniz Köşkü'ndeki yaşamının yanında manevi kızı Ülkü ve çocuklarla fotoğraflarının yer aldığı sergi, 29 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA