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Atatürk'ün Kırklareli'ne gelişinin 89. yıl dönümü

Atatürk'ün Kırklareli'ne gelişinin 89. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

20.12.2019 15:10 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:10 Atatürk'ün Kırklareli'ne gelişinin 89. yıl dönümü
Atatürk'ün 'ne gelişinin 89. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nda, Vali Osman Bilgin, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Piyade Albay Şenol Şahin ve Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun çelenk sunmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Vali Bilgin ile beraberindekiler kortej eşliğinde Halk Eğitimi Merkezi'ne yürüdü.

Belediye Başkanı Kesimoğlu, burada yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal Atatürk'ün 20 Aralık 1930 yılında memleketin sorunlarını yerinde dinlemek amacıyla Kırklareli'ne geldiğini söyledi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 89 yıl önce Kırklareli'nde büyük bir coşkuyla karşılandığını ifade eden Kesimoğlu, 89 yıldır büyük bir coşkuyla Atatürk'ün Kırklareli'ne gelişinin yıl dönümünün kutlandığını belirtti.
Tarih öğretmeni Koray Şerbetçi de Atatürk'ün Kırklareli'ne gelişi hakkında sunum yaptı.

Mustafa Kemal Atatürk, Demokrasi Meydanı, Kırklareli, Güncel

Kaynak: AA

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