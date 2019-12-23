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Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinin 100. yılı

İYİ Parti Kırşehir İl Başkanı Müfit Göçen, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinin 100. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

23.12.2019 11:26 | Son Güncelleme: 23.12.2019 11:26 Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinin 100. yılı
İYİ Parti İl Başkanı Müfit Göçen, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinin 100. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Göçen, mesajında, 19 Mayıs 1919'da Samsun'da Ulu Önder Mustafa Kemal Paşa önderliğinde kurtuluş için ilk adımının atıldığını, Kırşehir halkının da kuruduğu cemiyetler vasıtasıyla bu mücadeleye büyük destek verdiğini belirtti.
Ankara'yı mücadelenin merkezi olarak seçen Mustafa Kemal Paşa'nın, Sivas'tan yola çıkarak 21-25 Aralık 1919 tarihleri arasında Kırşehir'i ziyaret ettiğini anımsatan Göçen, "Bu, ziyaret akabinde Kırşehir halkı Milli Mücadele'nin başlama ve sürdürülme safhasındaki desteklerini dernekler kurarak başlatmış, bu konuda da üstün başarı sağlamıştır. O günlerde halkımız kurtarıcı gözüyle baktığı Mustafa Kemal Paşa ve temsil heyeti üyelerini misafirperver bir şekilde ağırlayarak, Milli Mücadele'ye bağlılığını ve istiklale olan kararlılığını ispatlamıştır." sözlerini kullandı.
Kırşehir halkının, Türkiye Cumhuriyetine ve onun kurucu değerlerine bugün de aynı kararlılıkla bağlı olduğunu vurgulayan Göçen, şunları kaydetti:
"Bu büyük milletin ve bu kutlu kentin bir ferdi olmakla ne kadar gurur duysak azdır. Aziz vatanımızın selameti için maddi ve manevi destek verenlere, cepheden cepheye atılan gazilerimize, canlarını seve seve vatan yolunda feda eden aziz şehitlerimize bir kez daha minnet ve şükranlarımızı sunmayı bir borç biliyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."

Mustafa Kemal Atatürk, Müfit Göçen, İYİ Parti, Kırşehir, Güncel

Kaynak: AA

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