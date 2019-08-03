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Atatürk'ün Konya'ya gelişinin 99. yıldönümü kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya'ya gelişinin 99. yıldönümü törenle kutlandı.

03.08.2019 15:35 Atatürk'ün Konya'ya gelişinin 99. yıldönümü kutlandı
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya'ya gelişinin 99. yıldönümü törenle kutlandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya'ya gelişinin 99. yıldönümünü nedeniyle anıt alanında tören düzenlendi.

Atatürk Anıtına çelenklerin sunulmasıyla başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti. Anıt alanından bando eşliğinde yürüyen protokol Atatürk Müzesini ziyaret ederek burada Atatürk'ün Konya ziyaretlerinde kullandığı kişisel eşyalarını inceledi.

Kutlama programına Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, MHP Konya Milletvekili Esin Kara ile siyasi partilerin temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri katıldı. - KONYA

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye, Konya, Güncel

Kaynak: İHA

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