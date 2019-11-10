Haberler » genel » Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde Dolmabahçe Camii'nde Mevlid-i Şerif okutuldu - Haber

Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde Dolmabahçe Camii'nde Mevlid-i Şerif okutuldu

Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde Dolmabahçe Camii'nde Mevlid-i Şerif okutulduİSTANBUL - Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81. yıl dönümümde İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Dolmabahçe Camii'nde Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

10.11.2019 16:24 | Son Güncelleme: 10.11.2019 16:27
Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde Dolmabahçe Camii'nde Mevlid-i Şerif okutuldu
İSTANBUL - Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81. yıl dönümümde İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Dolmabahçe Camii'nde Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81. yıl dönümünde İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından öğle namazının ardından Bezmialem Valide Sultan Cami'nde (Dolmabahçe) Mevlid-i Şerif programı düzenledi. Programa, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1. Ordu Komutanı Musa Avsever, gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı. Atatürk, silah arkadaşları ve şehitlerin dualarla anıldığı programda, Mevlid-i Şerif'in ardından cami avlusunda vatandaşlar helva, şerbet ve su ikram edildi.
Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde Dolmabahçe Camii'nde Mevlid-i Şerif okutuldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk, Dolmabahçe Sarayı, Genel

Kaynak: İHA


Son Dakika genel Haberleri
17:06 Atatürk için '1001' adet zeytin fidanı dikildi
17:04 Yüzlerce motosikletliden 10 Kasım etkinliği
16:39 Bakan Pakdemirli devreye girdi, koyunları çalınan Ayşe teyzenin gözyaşları dindi
16:34 Safran tarlalarında turist yoğunluğu
16:33 Hayalindeki Atatürk'ü tuvale yansıttı
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
22:00 PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
10.11.2019 17:08:15