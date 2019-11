Atatürk'ün ölümünün 81. yıl dönümünde yurt genelinde anma törenleri

Atatürk'ün ölümünün 81. yıl dönümünde yurt genelinde anma törenleriTEKİRDAĞ - Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yıl dönümünde tüm yurtta ve dünyanın dört bir yanında olduğu gibi Çorlu 'da da düzenlenen törenle anıldı.Atatürk'ü anma programı Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirilen çelenk sunma töreni ile başladı. Yapılan çelenk sunma töreninde Çorlu Kaymakamlığı, 5. Kolordu ve Garnizon Komutanlığı ve Çorlu Belediye Başkanlığı çelenkleri sırasıyla Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, 5. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt tarafından Atatürk Anıtı'na sunuldu.Programın devamında saat 9'u 5 geçe sirenler ve askeri bando eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son bulan çelenk sunma törenine protokol üyeleri, askeri erkan, siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.Sirenlerin çaldığı sırada Atatürk Meydanı'ndan geçen sürücüler de araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu ve araçlarının klaksonlarına uzun uzun bastı.Çorlu'da düzenlenen anma programı kapsamında Çorlu Halk Eğitimi Merkezi 15 Temmuz Konferans Salonu'nda da etkinlik gerçekleştirildi.TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde kaymakamlık tarafından Atatürk'ü anma programı düzenlendi.Hürriyet Meydanı'ndaki Atatürk büstüne çelenk sunulmasının ardından törende saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Tekirdağ milletvekillerinin da mesajlarının okunduğu tören, Kültür Merkezi'nde devam etti. 'Atatürk' temalı resim sergisi ziyaretçilere açıldı.Programın açılış konuşmasını yapan Mithatpaşa Ortaokulu Müdürü Erdal Özalp, "Bugün 10 Kasım. Cumhuriyetimizin kurucusu, bize özgürlüğümüzü, bağımsızlığımızı kazandıran, yurt ve millet bütünlüğünü koruyan Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 81. yıl dönümü. Neden Atatürk? Çünkü Atatürk yüzyıllar boyunca Türk toplumunu çöküntüye sürükleyen tarihsel ve sosyal şartların son döneminde yetişmiş, yıkılış nedenlerini apaçık görmüş, kurtuluş çarelerini kesin biçimde ortaya koymuş bir vatan evladıdır. Türk milletinin yeni dünya görüşüne göre yetiştirilmesini, yani çağdaşlaştırılmasını istemiş, bu uğurda çaba harcamış bir devlet adamıdır. Anafartalar'da, Conk Bayırı'nda, Sakarya'da, Dumlupınar'da, İnönü'de göğsünü düşman mermisine siper etmiş, Doğu Anadolu'da Mehmetçikle omuz omuza süngü sallamış ünlü bir asker, büyük bir komutandır. Atatürk yaptıklarıyla, konuşmalarıyla, davranışlarıyla örnek olmuş, cumhuriyete, demokrasiye bağlılığı, bilim yolunda ilerlemeyi, çağdaş olmayı, yenilikleri benimsememizi, çok çalışmamızı, devleti ve milleti güçlü kılmamızı istemiştir. Bu sebepledir ki Atatürk yeniliktir, Atatürk ışıktır, Atatürk yükseliştir. Yalnızca 10 Kasımlarda değil, düşünce ufkumuzda Atatürk'ün mücadele azmi, bizlere kazandırdıkları, yükledikleri sorumluluklar ve gösterdiği hedefler asla unutulmamalıdır. Ülkemizin en zor anında bile düşünüp ortaya koyduğu milli hedef ve stratejilerin hatırlanması, bu tür çabaların anlam ve değerinin çok iyi bilinmesi gerekmektedir. Ancak bu şekilde Büyük Önder'in kutsal emanetini gelecek çağlara ve nesillere ulaştırabiliriz. Ünlü bir devlet adamının dediği gibi Atatürk gibi insanlar bir nesil için doğmadıkları gibi belli bir devre için de doğmazlar. Onlar, önderlikleriyle yüzyıllarca milletlerin tarihlerinde hüküm sürecek insanlardır. Sözlerimi tamamlarken Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü derin bir saygı ve sevgiyle, minnetle anıyorum. Ruhun şad olsun Ata'm. Saygılarımla" ifadelerini kullandı.Ardından Mithatpaşa Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Naciye İşcan, günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı. 'Atatürk'ün bir saati vardı' adlı oratoryo sahnelendi ve şiirler okundu. Ödül töreni ve Atatürk'ün sevdiği türkülerin söylenmesinin ile program sona erdi.ÇANKIRI - Çankırı'da 10 Kasım Atatürk'ün vefatının yıl dönümü münasebetiyle anma programı düzenlendi. Düzenlenen programda anıt alanında çelenk sunumu yapıldıktan sonra, saat 09.05'i gösterirken 2 dakikalık saygı duruşu sonrasında bayraklar yarıya indirildi.Çankırı'da, Atatürk'ün vefatının yıl dönümü dolayısıyla anma programı gerçekleştirildi. Saat 09.05'i gösterirken 2 dakikalık saygı duruşu sonrasında bayraklar yarıya indirildi. 100. Yıl Kültür Merkezi Güzel Sanatlar Galeri Salonu'nda yapılan Atatürk Fotoğraf Sergisi ziyaret edildi. Ziyaret sonrasında 100. Yıl Kültür Merkezi'nde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi tarafından hazırlanan anma programı sunuldu.Programda 2 dakikalık saygı duruşu sonrasında İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan TOBB Fen Lisesi Öğretmeni Şule İzmirlioğlu, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk çok büyük bir kahramandı. Bizlere her zaman, O'nun zaferden zafere nasıl koştuğu, nasıl vatansever biri olduğu ve ulusu için neler yaptığı anlatıldı. Her başarıyı kendisine değil, ulusuna mai ettiği ve dünyaya hükmeden kararlı bir devlet adamı olduğu söylendi. Evet "O' bizim için hep ulaşılmaz, hep ayrıcalıklı biriydi ancak, saydığımız tüm bu üstün niteliklerinin yanında en Önemlisi güzel bir "insandı" Atatürk. Bir tayın ölmesine ağlayan bir iğde ağacının kesilmesine üzülen, ulu bir çınarın görkemiyle büyülenen ve bir dalının bile kesilmesine gönlü razı olmayan bilinçli bir çevreci, doğa sevgisiyle dolu bir askerdi O. Sık sık Sarayburnu'na giderek halkın arasına karışmayı ve onlarla birlikte müzik dinlemeyi çok severdi Atatürk. Florya'da kaldığı günlerde, halkın arasında denize girerdi. Çocuklarla şakalaşır, gençlerle söyleşir, sandala binip saatlerce dolaşırdı. O'na pencereden el sallayan tanımadığı yaşlı kadınların yalısına sandalını yanaştırıp kahve içmeye giderdi. Onlarla saatlerce hasbihal ederdi. Bir şenliğe rastlasa "Galiba burada bir düğün var." deyip sünnet çocuklarını ya da gelinle damadı ziyaret eder, onlara armağanlar verirdi. Bazen de rastgele bir kapıyı çalıp Tanrı misafiri olur, onlarla birlikte sofralarında pilava kaşık sallar, dertlerini dinlerdi. O, Anadolu insanının mayasından, onun kumaşındandı" dedi.Daha sonrasında Atatürk'ün askeri kişiliği İstihbarat Yarbay Çetin Toptaş tarafından anlatıldı. Yapılan Konuşmalar sonrasında TOBB Fen Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan gösteri sunuldu.BURDUR - Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında Burdur'da törenlerle anıldı.Burdur'da Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan törende, Burdur Valisi Hasan Şıldak, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Garnizon Komutan Vekili Albay Sedat Göllü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri anıta çelenk sundu. Büyük Önder'in hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Anma töreni Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans ve Sergi Salonu'nda düzenlenen programla devam etti. Konferans ve sergi Salonu'nda 10 Kasım etkinlik kapsamında okullar arasında yapılan şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrenciler eserlerini okudu. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk' ün sevdiği şarkılarla program devam etti.KONYA - Konya'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81. yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı.Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün edebiyete intikalinin 81. yıl dönümü münasebetiyle Anıt Meyda'nında tören düzenlendi. Programa, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Garnizon ve 3. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel, protokol mensupları, askeri ve mülki erkan ve vatandaşlar katıldı. Program Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Daha sonra saat 09.05'te sirenler çalındı ve saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Buradaki törenin ardından program, Devlet Tiyatrosu Salonu'nda devam etti. Konya Lisesi Müdürü Zübeyir Yavuz'un günün anlam ve önemini ifade eden konuşmasının ardından Konya Lisesi öğrencilerinin hazırladığı tiyatro ve 'Veda' isimli oratoryo gösterisiyle program sona erdi.AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.Atatürk büstüne çelenk konmasıyla başlayan 10 Kasım Atatürk'ü Anma etkinlikleri, Şuhut Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen etkinliklerle devam etti. Etkinlik, Şuhut Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Ayşe Deniz'in günün anlam ve önemine binaen konuşması ile başlayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın '10 Kasım' mesajının okunması ile devam etti. Şuhut Anadolu Lisesi öğrencileri birbirinden güzel şiirler okurken, Atatürk Oratoryosu Gösterisi ise protokol üyeleri ve katılımcılar tarafından tam not aldı. 10 Kasımlarda Yürümek şiirini okuyan Sema Çakıcı ise okuduğu şiirle salonda bulunan katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı. Program sonunda Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt ve Şuhut Savcısı Serdar Ertaş tarafından 10 Kasım Atatürk'ü Anma günü dolayısıyla yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere plaket takdim edildi ve toplu fotoğraf çekimi yapıldı.EDİRNE - Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81. yılında tüm yurtta olduğu gibi Edirne'de de düzenlenen törenle anıldı.Atatürk Anıtı'ndaki törene Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Dündar Şahin Güngör, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte yollardaki trafik akışı durdu, vatandaşlar araçlarının kornalarını çalarak saygı duruşuna eşlik etti. Kafeteryalarda bulunan vatandaşlar da saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından göndere çekilen bayrak yarıya indirildi. Tören sırasında bazı köpeklerin de saygı duruşuna eşlik ettiği görüldü.Ardından protokol üyeleri Edirne Belediye Binası'nda bulunan Mustafa Kemal Atatürk'ün 21-25 Aralık 1930 tarihleri arasında kaldığı ve günümüzde müze olarak kullanılan Atatürk Odası'nı ziyaret etti. Belediye önünde erken saatlerden itibaren uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar ve öğrenciler, Atatürk'ün yatağına ve çevresine beyaz ve kırmızı karanfiller bıraktı. Ziyaret sırasında bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı.IĞDIR - Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında Iğdır'da törenle anıldı.Zübeyde Hanım Bulvarı Belediye Meydanındaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başlayan Program, saat 09: 05'te siren sesi ile 2 dakikalık saygı duruşu ve müteakiben İstiklal Marşı okunması ve sonrasında Kültür Merkezinde düzenlenen programla devam etti.Millet olarak çok çalışmak gerektiğini belirten Iğdır Valisi Enver Ünlü, "Atatürk'ün bizlere bırakmış olduğu yurdumuzu; bu değerli mirası, bu kıymetli emaneti geleceğe taşıyabilmek için çok çalışmalıyız. Uğrunda büyük bedeller ödenen bu Cumhuriyetimizi yaşatmak hepimizin ortak amacı olduğunu unutmamalıyız" dedi.Anma törenine, Iğdır Valisi Enver Ünlü, Garnizon ve 5. Hudut Alay Komutanı Albay Yılmaz Doğan, Belediye Başkanı Yaşar Akkuş, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan, kurum müdürleri, askeri personel, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vatandaş ve öğrenciler katıldı.SİİRT - Siirt Selami Değer Anadolu lisesi öğrencileri, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü sebebiyle hazırladıkları özel illüstrasyon çalışmalarını sergiledi.Öğrencilerin kendi elleriyle hazırladıkları birbirinden güzel eserler okulun giriş bölümünde sergilendi. Öğrencilerin Atatürk'e olan sevgilerini kağıda dökerek hazırladıkları illüstrasyon çalışmalarının gurur verici olduğunu belirten okulun resim öğretmeni Gülşan Saytekin, öğrencilerin hazırladıkları resim çalışmalarının devam edeceğini dile getirdi. Saytekin, "Dersimizin amacı öğrencilerimize farklı bakış açılarını genişletebilmek, özellikle sanata karşı bir ön yargı olsa da bunu öğrencilere farkındalık oluşturarak Atatürk konulu bir sergi açtık. Burada genelde guaş boya çalışması Atatürk'ün sözleri ile ilgili silüet resimleri yaptık. Öğrencilerimiz bunu yaparken büyük bir zevk aldılar. Sergi sonunda bakıldığında yeteneklerinin farkına vardılar. Bazı öğrencilerimizden ben bu kadar yetenekli miydim sorularını aldık. Bunu da sergi ile göstererek amacımıza ulaşmış olduk. Atatürk'e sevgimizi saygımızı bu şekilde ifade edebildik öğrencilerimizde sergi sonunda mutlu oldular, bizler içinde çok güzel bir anı oldu" dedi.11. sınıfı öğrencilerinden Berçem Kapazan ise, "Bu çalışmayı yaparken Atartürk'ün özdeyişlerini, İstiklal Marşı'nı ve gençliğe hitabeyi siluetle bütünleştirmeye çalıştık. Böyle yaparak geçmişle ilgili bilgi sahibi olduk. Kendimizi çok iyi hissettik" diye konuştu.Bu tür etkinliklerin kendilerini mutlu ettiğini belirten Ömer Can Saraçoğlu adlı öğrenci ise, "Bu resmi yaparken Atatürk'ün sözlerini özdeyişlerini silüete getirdik. Bunları biz pilot kalemlerle yaptık. Pilot kalemle yaptık ki silinmesin derler ya söz uçar yazı kalır diye ondan dolayı biz bunları tükenmez kalemle yaptık. Çalışmamız, Atatürk'ün sözleri ve özdeyişlerinden oluşuyor" şeklinde konuştu.