Atatürk'ün resimleri ve sözlerinin sergilendiği 100. Yıl Duvarı açıldı Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin;"Bu bizim için özel bir açılış""Atatürk'ün kıymetli fotoğrafları ve sözleriyle 100. Yıl Duvarı'nı halkımızın hizmetine açıyoruz"BİLECİK - Bilecik'te Atatürk'ün resimlerinin ve sözlerinin sergilendiği 100. Yıl Duvarı Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81'inci yılı olan 10 Kasım'da açıldı. Bilecik Belediyesi tarafından Bilecik merkez Teyfikbey Caddesi üzerinde boş bir duvara yapılan 100. Yıl Duvarı'nın açılışına Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, daire müdürleri, siyasi parti il başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle vatandaşlar katıldı."Bu bizim için özel bir açılış"Belediye Başkanı Semih Şahin açılışta yaptığı açıklamada çok özel bir günü yaşadıklarını belirterek, "Bu bizim için özel bir açılış. Atatürk'ü her anımızda her yaptığımız işte, O'nun yanında ve O'nun izinde olacağız. Bu yüzden bu açılış benim için çok önemliydi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 81'nci yılında onu ve fikirlerini bir kez daha anmak için bir arada bulunuyoruz. Bugüne kadar attığımız tüm adımlarda Atamızın fikirleri, düşünceleri her zaman yolumuzun en büyük ışığı; devrimleri ve ilkeleri ise rehberimiz olmuştur ve olmaya devam edecektir. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' sözünden yola çıkarak bizler de şehrimiz için izi silinmeyecek projeler gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz" dedi."Atatürk'ün kıymetli fotoğrafları ve sözleriyle 100. Yıl Duvarı'nı halkımızın hizmetine açıyoruz"Başkan Şahin, Atatürk'ün en büyük emaneti Türkiye Cumhuriyeti'nin yılmaz bekçileri olarak şehrin en çok kullanılan caddelerinden birine bu çalışmayı gerçekleştirdiklerini anlatarak, "Atatürk'ün kıymetli fotoğrafları ve sözleriyle 100. Yıl Duvarı'nı halkımızın hizmetine açıyoruz. Bu değerli çalışma ile hem şehrimizi estetik açıdan güzelleştirmiş hem de araçların park etmediği, vatandaşlarımızın çok daha rahat yürüyebilecekleri bir alanda var etmiş olduk. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma sizlerin huzurunda tekrar teşekkür ediyorum. Düşüncelerinden, eserlerinden aldığımız güçle, yolundan hiç ayrılmadan ilerlerken bizim için dün ve bugün olduğu gibi bundan sonra da zaman daima Atatürk'ü gösterecektir" diye konuştu.100. Yıl Duvarı'nda yer alan ve Atatürk'e ait görsel ile sözlerin yer aldığı eserlerin açılışı, protokol üyeleri tarafından gerçekleştirildi. Açılışa büyük bir ilgi gösteren vatandaşlar da Atatürk resimleri önünde anı fotoğrafı çektirdi.100 Yıl Duvarı çalışmasında Bilecik mermeri kullanılırken, peyzajını ise Bilecik Belediyesi Sera alanında yetiştirilen çiçekler süsledi.