Atatürk'ün Fotoğrafını İndirdiği Gerekçesiyle CHP'den İhraç Edilen Eski Vekil, Partiye Geri Dönüş Sinyali Verdi

3 yıl önce CHP'den ihraç edilen Ankara eski milletveki Aylin Nazlıaka, CHP'ye geri dönüş sinyali verdi. CHP üyelerine bugün bir SMS gönderen Nazlıaka, Ankara'nın tüm ilçe başkanları ve il yönetim kurulu üyelerinin kendisi hakkında parti yönetimine verdiği dilekçeyi hatırlattı.

Gerçek Gündem'in aktardığına göre Nazlıaka'nın mesajı şu şekilde:

'BAĞIMIZIN BİR AN ÖNCE YENİDEN KURULMASI DİLEĞİYLE'

"Bildiğiniz gibi 3 yıl önce üyesi olmaktan onur duyduğum partimden ihraç edildim. Geçen ay Ankara'nın tüm ilçe başkanları ve il yönetim kurulu üyeleri partiye geri alınmam konusunda oy birliği ile bir karar aldı ve bu kararı yazılı olarak parti yönetimine sundu. Örgütümüzün vefasına, hak bilirliğine minnettarım. Çok teşekkür ederim. Ben sizlerle olan gönül bağımı hiç koparmadım, koparmam. Hukuki bağımızın da bir an önce yeniden kurulmasının dileğiyle."

Aylin Nazlıaka

NE OLMUŞTU?

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, 4 Mart 2016 tarihinde aldığı kararla 'bir milletvekilinin odasındaki Atatürk resmini indirdiği' iddiasıyla ilgili Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın partiden kesin ihracına oy çokluğuyla karar vermişti.