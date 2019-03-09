Atatürk'ün Serik'e Gelişinin 89. Yıl Dönümü

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk
'ün, Serik ve Aspendos Tiyatrosu'nu ziyaretinin 89. yıl dönümü nedeniyle Serik'te çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Serik'teki ilk tören, Cumhuriyet Meydanı
Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Aspendos Tiyatrosu'nda yapılan etkinlikte konuşan Kaymakam Haluk Şimşek
, Atatürk'ün Serik'in ardından Aspendos'u ziyaret ettiğini, buranın onarılması için yetkililere talimat verdiğini söyledi.
Şimşek, Mustafa Kemal Atatürk'ün o zamanlar buranın önemini gördüğünü, gerekenin yapılması için emirlerini verdiğini kaydetti.
Günün anlam ve önemine dair yarışmalarda, dereceye giren öğrencilerin okudukları şiir ve kompozisyonlarla devam etti. Mehmet Akif Ersoy
Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, Atatürk'ün sevdiği şarkı ve türküleri seslendirdi. Daha sonra halk oyunları ekibi gösterilerini sundu.
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Kaynak: AA