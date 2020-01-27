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Atatürk'ün Silifke ve Erdemli'ye gelişinin 95. yılı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Silifke ve Erdemli ilçelerine gelişinin 95. yıl dönümü düzenlenen törenlerle kutlandı.

27.01.2020 16:32 | Son Güncelleme: 27.01.2020 16:32Atatürk'ün Silifke ve Erdemli'ye gelişinin 95. yılı
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Erdemli ilçelerine gelişinin 95. yıl dönümü düzenlenen törenlerle kutlandı.
Silifke Belediye Başkan Vekili Sadık Altunok, Silifke Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Atatürk'ün Silifke'ye 4 kez gelerek, ilçeyi onurlandırdığını söyledi.
Törende öğrenciler tarafından şiir okundu. Taşeli Kültür ve Sanat Derneği Türk Halk Müziği Topluluğu tarafından Atatürk'ün sevdiği türküler seslendirildi.
Etkinlikte çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.
Törenler kapsamında Silifke Atatürk Evi gezildi.
Erdemli
Atatürk'ün Erdemli'ye gelişi de ilçede düzenlenen törenle kutlandı.

Atatürkçü Düşünce Derneği Erdemli Şubesince Erdemli Sahil Bandı Dr. Devlet Bahçeli Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı okundu.
Emekli tarih öğretmeni Ahmet Refik Erdem Atatürk'ün Erdemli'ye geldiği gün hakkında katılımcılara bilgi verdi.
Törene siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Mustafa Kemal Atatürk, Silifke, Güncel

Kaynak: AA

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