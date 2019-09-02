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Atatürk'ün Sivas'a gelişinin temsiline büyük ilgi

- Atatürk'ün Sivas'a gelişinin temsiline büyük ilgi Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Sivas'a gelişi temsili canlandırıldı.

02.09.2019 22:17
- Atatürk'ün Sivas'a gelişinin temsiline büyük ilgi
Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Sivas'a gelişi temsili canlandırıldı. Canlandırma esnasında vatandaşlar Mustafa Kemal Atatürk'e büyük ilgi gösterdi.
SİVAS - Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Mustafa Kemal Atatürk'ün Sivas'a gelişi temsili olarak canlandırıldı.
Kepçeli kavşaktan başlayarak Atatürk Caddesi üzerinden Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi önüne gelen temsili Atatürk ve silah arkadaşları, Vali Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, il protokolü ve Sivaslılar tarafından karşılandı.
Atatürk'ü canlandıran Devlet Tiyatrosu oyuncusu Samet Sümbül, atlı birlikler öncülüğünde Kepçeli kavşaktan, Atatürk Caddesi'ne kadar üstü açık arabayla gelip halkı selamladı.
Güzergah boyunca vatandaşların sevgi gösterisinde bulunduğu temsili Atatürk, kent meydanındaki Atatürk Anıtı önünde il protokolüyle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Yürüyüş, Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi önünde sona erdi.
Atatürk'ün Sivas'a gelişinin temsiline büyük ilgi

Mustafa Kemal Atatürk, Sivas, Genel

Kaynak: İHA

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