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Atatürk'ün sohbet ettiği o küçük kız, 90 yaşında hayatını kaybetti

Atatürk'ün 1937 yılında Elazığ ziyareti sırasında kendisini karşılayanlar arasında görüp konuştuğu ve para verdiği küçük kız, 90 yaşında hayatını kaybetti.

09.01.2020 15:15 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:38
Atatürk'ün 1937 yılında ziyareti sırasında kendisini karşılayanlar arasında görüp konuştuğu ve para verdiği küçük kız, 90 yaşında hayatını kaybetti.

17 Kasım 1937 tarihinde Elazığ'ı ziyaret eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kendisini karşılayanlar arasında gördüğü sohbet edip, para verdiği o tarihte 7 yaşında olan Fatma Topal, 90 yaşında rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti. 4 çocuğu ve 10 torunu bulunan Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti (FGHC) kurucu Başkanı Gazeteci Mehmet Topal'ın da annesi olan Fatma nine için bugün Bölge Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına,Topal'ın çocukları, torunları, yakınları, gazeteciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazı kılınıp dua edilmesinin ardından Fatma Nine'nin naaşı aile kabristanlığının bulunduğu Asri Mezarlığında toprağa verildi.

Atatürk ile anısını anlatmıştı

Atatürk'le karşılamasını ölmeden bir süre önce anlatan Fatma Topal, "Atatürk, Elazığ'a trenle geldi. Biz de istasyonda onu karşılamaya gittik. Atatürk, trenden inerken tam önümüze indi. Beni öptü ve bana bir şeyler sordu. Atatürk, yeşil gözlü ve boylu poslu uzun biriydi. Çok iyimser bir adamdı. Atatürk, vefat edince tabi ki de duygulanır insan. Babam askerdeyken o gelmişti ve beni öptü ve para verdi. Üzüldük, büyük bir adamdı. Geldiği gün de üzerinde takım elbise ve ayağında da kundurası vardı" demişti. - ELAZIĞ
Atatürk'ün sohbet ettiği o küçük kız, 90 yaşında hayatını kaybetti

Mustafa Kemal Atatürk, Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA


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