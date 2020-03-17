Atatürk'ün Tarsus'a gelişinin 97. yılı kutlandı
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Mersin'in Tarsus ilçesine gelişinin 97. yıldönümü bu yıl sade bir törenle kutlandı.
17.03.2020 12:28 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:28
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Mersin 'in Tarsus ilçesine gelişinin 97. yıldönümü bu yıl sade bir törenle kutlandı.
Koronavirüs salgını nedeniyle bu yılki törenler Tren garı yerine Cumhuriyet Alanı'nda çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla gerçekleştirildi.
Atatürk Anıtı önündeki törene Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Şükrü Uzundağ, Emniyet Müdürü Ercan Elbir, Muharip Gaziler Derneği Tarsus Şube Başkanı Rasim Yuvarlakoğlu, Kuvayi Milliye Derneği Tarsus Şube Başkanı Mehmet Topal ile basın mensupları katıldı.
Anıt önünde çelenk koyma merasimi, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile gerçekleştirilen törene katılan Kaymakam Otcu, Atatürk'ün, 'Tarsuslular sizinle gurur duyuyorum' sözünün çok güzel ve anlamlı olduğunu belirtti. - MERSİN
Koronavirüs salgını nedeniyle bu yılki törenler Tren garı yerine Cumhuriyet Alanı'nda çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla gerçekleştirildi.
Atatürk Anıtı önündeki törene Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Şükrü Uzundağ, Emniyet Müdürü Ercan Elbir, Muharip Gaziler Derneği Tarsus Şube Başkanı Rasim Yuvarlakoğlu, Kuvayi Milliye Derneği Tarsus Şube Başkanı Mehmet Topal ile basın mensupları katıldı.
Anıt önünde çelenk koyma merasimi, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile gerçekleştirilen törene katılan Kaymakam Otcu, Atatürk'ün, 'Tarsuslular sizinle gurur duyuyorum' sözünün çok güzel ve anlamlı olduğunu belirtti. - MERSİN
Kaynak: İHA
Etiketler : Mustafa Kemal Atatürk, Koronavirüs, Mersin, Tarsus, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Güncel
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
Güncel
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor
Güncel
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil
Güncel
İlk koronavirüs aşısı yapılan kadın: Kendimle gurur duyuyorum
Güncel
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Güncel
Umrede mahsur kalan Türk vatandaşı Erdoğan'a çağrıda bulundu: Kurtarın bizi
Güncel
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları