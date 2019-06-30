30.06.2019 19:19
Haberler » Güncel » Haber

Atatürk'ün Urla'ya gelişinin 93. yılı kutlandı

Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk'ün Urla'ya gelişinin 93. yılı kutlandı.

Mustafa Kemal Atatürk 'ün Urla 'ya gelişinin 93. yılı kutlandı.
Mermerli Çeşme 'de toplanan Urlalılar, Cumhuriyet Meydanı 'na kadar marşlar eşliğinde yürüdü. Cumhuriyet Meydanındaki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, yaptığı konuşmada, Atatürk'ün Urla'yı 7 kez ziyaret ettiğini belirterek, "Atatürk'ün, Batı Anadolu 'da kuvayimilliye hareketinin ilk kez alevlendiği Urla'ya ve Urlalılara verdiği kıymet bizler için çok önemli. Atamız, yapacağı yenilikleri her yerde olduğu gibi Urla halkına anlatmak istemiş, böyle bir devrimin daha verimli ve kalıcı olacağını düşünmüştür." dedi.
Tören, Tuana Halk Dansları ekibinin gösterileriyle sona erdi.
Kaynak: AA
Çeşme , Cumhuriyet Meydanı , Urla , Mustafa Kemal Atatürk , Güncel

Son Dakika Haberleri
20:35 Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu hayrete düşürdü
20:33 Teröristlerce katledilen Ahi, vefatının ikinci yılında anıldı
20:33 DHA YURT BÜLTENİ-16
20:32 Mezuniyet töreninde 'oo devrem nasılsın' pankartı sakıncalı bulundu
20:31 AB Liderler Zirvesi başladı
20:30 Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu
20:27 Osmaniye'de orman yangını