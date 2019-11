Atatürk'ün vefatının 81. yılında Anıtkabir ziyaretçi akınına uğradı

Atatürk'ün vefatının 81. yılında Anıtkabir ziyaretçi akınına uğradıANKARA - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 81. ölüm yıl dönümünde ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir, binlerce insanın ziyareti ile doldu taştı. Türkiye'nin her yerinden, 7'den 70'e binlerce vatandaş, kabrinin bulunduğu Anıtkabir'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıkarak ölüm yıl dönümünde özlemle andı."Kalbimizde sevgisi eksilmeyecek en büyük liderimiz"Her yıl 10 Kasım törenlerini televizyondan izlediklerini belirten ve Anıtkabir'e Adana'dan gelen Saadet Macit, "Bu yıl da burada milyonlarca insan ile beraber aynı duyguyu yaşayarak Ata'mızı analım istedik. Milyonlarca insanın aynı duyguyla kalbinin burada atması çok güzel. Üzüldüğümüz tek konu saat 09: 05'te burada olamadık. Dışarıdaydık fakat aynı duyguyu yaşadık" derken eşi Engin Macit ise, "Heyecan verici bir yer. Ulu önder Atatürk'ün yattığı yerde olmak burada bu anı yaşamak müthiş bir duygu. Türk insanını mutlaka gelmesi gereken bir yerdeyiz. Çok duygulandık. Adana'dan geliyoruz. Yurt dışından ve ülkenin her tarafından gelen insan var. İnsanlar bugünü anmak için kalbiyle yüreği ile gelmiş. İnanıyorum ki, bu ilkeler Atatürk'ün yolunda mutlaka devam edecektir" şeklinde konuştu."Hep birlikte toplu bir şekilde yaşayabiliyorsak en büyük sebebi Mustafa Kemal Atatürk'tür"İzmir'den Ankara'ya Atatürk'ü anmak için gelen Karşıyaka taraftarı Berk Erozan, "Atamızın huzuruna geldik. Atatürk sadece Anıtkabir'de değil. Atatürk bir bebeğin ilk adımlarında, bir öğretmenin ilk yazdığı yazıda ve öğrettiği her şeyde Atatürk'ün eseri var. Bugün kadınımız erkeğimiz hep birlikte toplu bir şekilde yaşayabiliyorsak bunun en büyük sebebi Mustafa Kemal Atatürk'tür" derken arkadaşı Efekan ise, "Karşıyaka taraftarıyız. Bilindiği üzere İzmir'de Atatürk'e karşı büyük bir sevgi var. Bizde bu sevgiyi yaşamak için Anıtkabir'e geldik. Atamızı saygıyla anıyoruz" diye konuştu."Her geçen gün Atamızın değerinin anlaşıldığının farkına varıyoruz"Sevgi ile anılan başka bir liderin olmadığını ifade eden Hatice Kardak, "Her geçen gün Atamızın değerinin anlaşıldığı ve bu sevginin sonsuz bir sevgi olduğunun farkına varıyoruz. Bu kadar çok sevgi ile anılan özlenen bir lider yok diye düşünüyorum. Bugün için Anıtkabir etrafında Ankara koşu ekiplerimiz ve İzmir'den Karşıyaka ekibimiz ile bir koşu düzenlendi. Fakat kalabalık sebebi ile bu biraz imkansızlaştı. Bundan sonraki süreçte her zaman coşkuyla sevinç ve özlemle hep burada olacağız" ifadelerini kullandı.