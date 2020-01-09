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Atatürk'ün 'Yaşasın asker çocuğu' dediği Fatma Topal, yaşamını yitirdi

GAZİ Mustafa Kemal Atatürk'ü, 82 yıl önce Elazığ ziyareti sırasında tren istasyonunda karşılayanlar arasında yer alan öğrencilerden Fatma Topal (90), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

09.01.2020 16:54 | Son Güncelleme: 09.01.2020 16:54Atatürk'ün 'Yaşasın asker çocuğu' dediği Fatma Topal, yaşamını yitirdi

GAZİ Mustafa Kemal Atatürk'ü, 82 yıl önce ziyareti sırasında tren istasyonunda karşılayanlar arasında yer alan öğrencilerden Fatma Topal (90), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, 17 Kasım 1937'deki Elazığ ziyareti sırasında karşılayanlar arasında bulunan ve o tarihte 7 yaşında olan Fatma Topal tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Topal, bir süre önce kendisiyle röportaj yapan gazetecilere o unutamadığı günü, "Atatürk trenden tam bizim önümüzde indi. Annem, 'Babası asker' dedi. Atatürk de, 'Yaşasın asker çocuğu' dedi. Beni öptü ve bir avuç bozuk para verdi" sözleriyle anlatmıştı.

Fatma Topal için bugün Bölge Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına, Topal'ın çocukları, torunları, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Fatma Topal'ın cenazesi kılınan namazın ardından dualarla toprağa verildi.



Mustafa Kemal Atatürk, Fatma Topal, Elazığ, Güncel

Kaynak: DHA

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