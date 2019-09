Atatürk Üniversitesi 5 alanda dünya listesine girdi

ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı 2018-2019 Dünya Alan Sıralamasında Atatürk Üniversitesi, 5 bilim alanında dünya sıralamasında yer aldı.Buna göre Atatürk Üniversitesi; Farmakoloji (Türkiye'de 1. Dünyada 303.), Kimya Bilimleri (Türkiye'de 4. Dünyada 689.), Biyoloji Bilimleri (Türkiye'de 5. Dünyada 628.), Medikal ve Sağlık Bilimleri (Türkiye'de 9. Dünyada 749.) ile Mühendislik (Türkiye'de 15. Dünyada 915.) alanlarında sıralamaya girme başarısı gösterdi.Geçtiğimiz aylarda URAP tarafından yayımlanan bir başka raporda ise Diş Hekimliği Fakültesi Türkiye'de 2. sırada yer almış, dünya alan sıralamasında ise ilk 250 üniversitenin arasına girerek önemli bir başarı elde etmişti.Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı , elde edilen başarılardan gurur ve mutluluk duyduklarını ifade etti. Atatürk Üniversitesinin yaptığı sosyal ve kültürel faaliyetlerin yanında asli görevi olan bilimsel ve akademik çalışmaları da Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesine uygun bir şekilde yürüttüklerini aktaran Rektör Çomaklı, ulusal ve uluslararası alanlarda aldıkları başarılı sonuçların, atılan doğru adımlar neticesinde geldiğini söyledi.Göreve geldikleri günden itibaren yapılan çalışmaların bu raporda da değer bulduğunu ve görünür hale geldiğini aktaran Rektör Çomaklı Atatürk Üniversitesinin, ulusal ve uluslararası araştırma ve sıralama kuruluşlarının değerlendirmelerinde önemli bir ivme yakalayarak üst basamaklarda yer almaya başladığını belirtti. Prof. Dr. Çomaklı: "Şundan eminim ki üniversitemizin akademik performansı daha da artarak devam edecek. Üniversite olarak, ülkemizde bilgi ve teknolojileri üretiminin artmasına, ihraç edebilmesine, milli gelirinin yükselmesine katkı sağlayacağız. Dünyanın en güzel ülkelerinden birine sahibiz. Bizim bu ülkeye borcumuz var. Üniversite olarak bilgi ve birikimimizi bu ülkenin daha müreffeh hale gelmesi için sonuna kadar kullanmalıyız. Onun için daha çok çalışmak, daha çok üretmek zorundayız" dedi."Atatürk Üniversitesinin her geçen gün artan başarısı, bireysel olmayıp tüm Atatürk Üniversitesi ailesinin birlikte çalışmasının sonucudur" vurgusunda bulunan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı: "Bu nedenle başarı grafiğimizin yükselmesine katkı sunan herkese şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı, üniversitelerin güçlü ve geliştirmeye açık yönlerine dikkati çekmek için hazırladığı 2018-2019 yılı sıralamasında, dünyadaki en iyi üniversiteler 61 farklı bilim alanına göre listeledi.URAP alan sıralamasında, makale ve atıf konusunda en güvenilir kaynaklardan biri olan InCites verileri kullanılıyor. URAP alan sıralamalarında, son 5 yılın akademik performansı değerlendiriliyor. Üniversitelerin; makale, toplam doküman ve atıflarının ilgili alan içindeki etkisi ile uluslararası is birliği oranı URAP alan sıralamasında kullanılan ölçütler. URAP alan sıralamasında yazar sayısı 1.000 ve daha fazla olan makaleler değerlendirmeye alınmıyor. - ERZURUM