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Atatürk Üniversitesi ADEM Topluluğu Erzurum'da bir ilki gerçekleştirdi

Atatürk Üniversitesi ADEM Topluluğu Erzurum'da bir ilki gerçekleştirdi.

09.12.2019 11:46 | Son Güncelleme: 09.12.2019 11:50Atatürk Üniversitesi ADEM Topluluğu Erzurum'da bir ilki gerçekleştirdi
Atatürk Üniversitesi ADEM Topluluğu 'da bir ilki gerçekleştirdi.

Erzurum'da bulunan sivil toplum kuruluşları üniversite temsilcileri ve ekipleri ile bir araya geldi. Toplantı Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2.sınıf öğrencisi Mücahit Baykal'ın Kuran tilaveti ile başladı.

Akabinde Atatürk Üniversitesi AEEM Topluluğu Başkanı Tıp fakültesi 3. Sınıf öğrencisi Hüseyin Karaca konuşmalarını gerçekleştirdi. Başkan Karaca konuşmasında şu hususları dile getirdi: "STK lar olarak her birimizin farklı siyasi görüşleri farklı düşünceleri farklı organizasyonları olabilir. Ancak bu farklılıklarımızı bizler birbirimize fitne aracı olarak değil zenginlik görerek yorumlamalıyız. Aksi takdirde müminler olarak hiçbir şekilde uzlaşmamız mümkün değil. Bizler aynı ağacın farklı dallarıyız. Ancak kökümüz kaynağımız bir. Bu realiteyi hiçbir zaman gözden kaçırmamalıyız. Derneklerimiz olabilir ancak bu dernekçiliğe dönerse bu sıkıntıdır. Gerekirse tabelalarımızı atıp İslam davası için birlikte çalışmalarımızı yürütelim."

Başkan Karaca konuşmalarının ardından birlikte gerçekleştirmek istedikleri faaliyetleri açıkladı. En çok önemsediği iki hususun sosyal medya ve tiyatro olduğunu belirten Karaca bu alanlarda ekipler kurulması adına sivil toplum kuruluşlarında öneride bulundu. Akabinde söz hakkı almak isteyenlere söz hakkı verildi.

Program sonunda ADEM Topluluğu Başkan Yardımcısı Mikail Emre Çağlar öneride bulunulan hususları sivil toplum kuruluşları öğrenci üyelerine oylamaya açtı. Oylama sonucunda çok verimli bir dönüt geldi. Erzurum sivil toplum kuruluşları gençleri program sonunda birlikte yürüme kararını aldılar. - ERZURUM

Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Güncel

Kaynak: İHA

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