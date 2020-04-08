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Atatürk Üniversitesi, Covid-19 aşı çalışmalarını sürdürüyor

Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa bir süre içerisinde küresel bir salgın halini alarak küresel pandemiye dönüşen Koronavirüse yönelik çalışmalara başlayan Atatürk Üniversitesi, bu kapsamda oluşturulan Aşı Üretme ve Antijen Hazırlama Koordinatörlüğü bünyesinde...

08.04.2020 09:34 | Son Güncelleme: 08.04.2020 09:35
Atatürk Üniversitesi, Covid-19 aşı çalışmalarını sürdürüyor
Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa bir süre içerisinde küresel bir salgın halini alarak küresel pandemiye dönüşen Koronavirüse yönelik çalışmalara başlayan Atatürk Üniversitesi, bu kapsamda oluşturulan Aşı Üretme ve Antijen Hazırlama Koordinatörlüğü bünyesinde araştırmalarını sürdürüyor.

İnsan sağlığını tehdit eden bu salgınından ülkemizin de etkilendiğini belirten Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, süreci en az hasarla atmak için ülkemizin idarecileri ve bütün kurumlarıyla topyekün bir mücadele içinde olunduğunu söyledi.

Sağlık Bakanlığı ve bağlı hastanelerin yanı sıra Atatürk Üniversitesinin de bu salgını önleme noktasında yoğun gayret gösterdiğini ifade eden Rektör Çomaklı, üniversitenin bu mücadelenin ön saflarında yer aldığını belirterek tedavi, korunma ve hijyen çalışmalarının insanüstü çabayla devam ettirdiğine vurgu yaptı.

15 Öğretim Üyesi Aktif Olarak Çalışıyor

Atatürk Üniversitesinde yoğun uğraşlarla, Aşı Üretme ve Antijen Hazırlama Koordinatörlüğü oluşturulduğunu söyleyen Rektör Çomaklı: "Koordinatörlüğümüz, ilk vaka tespit edildiği günden itibaren hazırlıklarına başladı. Bu vesileyle alanında uzman 15 öğretim üyesi aktif olarak görevlendirildi. Multidisipliner olarak oluşturulan bu kurulda Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Farmakoloji, Enfeksiyon Hastalıkları ve Çocuk Sağlığı Hastalıklarının yanı sıra Eczacılık ve Veteriner Hekimliği Fakültesinden ilgili öğretim üyeleri, Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji, Gen Mühendisliği öğretim üyeleri ve İl Sağlık Müdürlüğünün ilgili daire başkanlıklarından iki başkan kurulda görev aldılar. Bu kurulun görevi başta adı geçen virüs enfeksiyonuna karşı olmak üzere parazit, mantar, bakteri ve virüs mikroplarının tümüne karşı aşı üretmek ve antijenlerini hazırlamaktır. Bundan böyle oluşacak her salgına karşı altyapımız hazırlanıp elimizde aşı ve antijenlerin hazır olması amacıyla kurulan koordinatörlüğümüz bu konuda önemli bir mesafe almış durumda. Bu gelişmeler ışığında bir kez daha belirtmek isterim ki Atatürk Üniversitesi 63 yıllık tecrübesi, donanımlı personeli ve teknolojik altyapısı ile ülkesi için çalışmalara devam etmektedir" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Etiketler: Atatürk Üniversitesi, Çin Halk Cumhuriyeti, Aralık, Wuhan, Güncel
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