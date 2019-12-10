Haberler » Güncel » Atatürk Üniversitesi Danışma Kurulu Üyeleri bir araya geldi - Haber

Atatürk Üniversitesi Danışma Kurulu Üyeleri bir araya geldi

Atatürk Üniversitesi, dış paydaşlarla sürdürülebilir iş birliğini sağlamak ve tecrübe paylaşımında bulunmak üzere Danışma Kurulu üyeleriyle belirli aralıklarla gerçekleştirdiği görüşmelerine bir yenisini daha ekledi.

10.12.2019 14:55 | Son Güncelleme: 10.12.2019 15:01Atatürk Üniversitesi Danışma Kurulu Üyeleri bir araya geldi
Atatürk Üniversitesi, dış paydaşlarla sürdürülebilir iş birliğini sağlamak ve tecrübe paylaşımında bulunmak üzere Danışma Kurulu üyeleriyle belirli aralıklarla gerçekleştirdiği görüşmelerine bir yenisini daha ekledi.

Kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla iş birliği, koordinasyon ve sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla oluşturulan danışma kurulunun olağan toplantısı, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer 'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Atatürk Üniversitesi Evinde kurul üyeleriyle bir araya gelen Rektör Çomaklı, Danışma Kurulu ile Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesine yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Bu proje çerçevesinde atılan adımlardan bahseden Çomaklı, gelecek dönem içerisinde uygulamaya konulması planlanan çalışmalar hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Nesil Üniversite tasarısı kapsamında 17 Arama Konferansı gerçekleştirdiklerini belirten Prof. Dr. Ömer Çomaklı, gelecek günlerde yapılması planlanan 18. Arama Konferansıyla ilgili de hazırlıkların devam ettiğini söyledi.

Erzurum'un Geleceği Şehir Arama Konferansı başlığı altında gerçekleşecek toplantının, yol haritasının belirlenmesi açısından oldukça önemli olacağını vurgulayan Rektör Çomaklı, üniversitelerin bulundukları ile ve bölgeye katma değer sağlamaları ve topluma katkı misyonuna uygun adımlar atmaları gerektiğini ifade ederek bu konferanstan elde edilecek çıktıların şehrin geleceğini inşa etme noktasında önem arz edeceğini dile getirdi.

Görüş alışverişleri ve gündem maddelerinin görüşülmesiyle devam eden toplantı, iyi niyet temennileriyle son buldu. - ERZURUM

Atatürk Üniversitesi, Çomaklı, Erzurum, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:45 Tabancasıyla intihar eden uzman çavuş, Çanakkale'de toprağa verildi - Haber
16:45 Van'da kardan kapanan yollar ulaşıma açıldı - Haber
16:44 Van'da kardan kapanan yollar ulaşıma açıldı - Haber
16:43 Edinburgh Dükü Uluslararası Ödül Programı'nı tamamlayanlar ödüllerini aldı - Haber
16:43 Araç vermeyen kiralama firması çalışanına silahlı saldırı kamerada - Haber
15:29 TBMM Eski Başkanı Köksal Toptan rahatsızlık geçirdi: Genel durumu iyi - Haber
14:10 Alparslan Kuytul'dan 15 Temmuz açıklaması: Allah isterse şerden hayır yaratır - Haber
13:49 Bomba imha uzmanı Şehit Esma Çevik'in naaşı babaevine getirildi - Haber
13:00 2 çocuk annesi kadının şüpheli ölümü: Olay günü yaptığı paylaşım ortaya çıktı - Haber
12:49 Mardin'de şehit düşen Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın son görüntüleri yürek burktu - Haber
10.12.2019 16:46:27