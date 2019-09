Atatürk Üniversitesi farmakoloji alanda Türkiye birincisi oldu

Atatürk Üniversitesinin, farmakoloji alanında Türkiye 'de birinci olduğu bildirildi.Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, Atatürk Üniversitesinin, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı 2018-2019 Dünya Alan Sıralaması'nda farmakoloji alanında Hacettepe, İstanbul, Gazi ve Ankara Üniversitelerini geçerek Türkiye birincisi ve dünya 303'üncüsü olduğu kaydedildi.Rapora göre üniversitenin 5 bilim dalında dünya sıralamasına girdiğine dikkat çekilen açıklamada, üniversitenin ayrıca kimya bilimlerinde Türkiye dördüncüsü ve dünya 689'uncusu, biyoloji bilimlerinde Türkiye beşincisi ve dünya 628'incisi, medikal ve sağlık bilimlerinde Türkiye dokuzuncusu ve dünyada 749'uncu ve mühendislikte Türkiye on beşincisi ve dünya 915'incisi olduğu bildirildi.Geçen aylarda URAP tarafından yayınlanan bir başka rapora yer verilen açıklamada, üniversiteye bağlı Diş Hekimliği Fakültesinin Türkiye ikincisi ve dünya alan sıralamasında ise ilk 250'ye girdiği aktarıldı.Açıklamada, URAP Araştırma Laboratuvarının, üniversitelerin güçlü ve geliştirmeye açık yönlerine dikkati çekmek için hazırladığı 2018-2019 yılı sıralamasında dünyadaki en iyi üniversitelerin, 61 farklı bilim alanına göre listelendiğine işaret edildi."Bizim bu ülkeye borcumuz var"Açıklamada görüşlerine yer verilen Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, elde edilen başarılardan gurur ve mutluluk duyduklarını belirtti.Atatürk Üniversitesinin yaptığı sosyal ve kültürel faaliyetlerin yanında asli görevi olan bilimsel ve akademik çalışmaları da Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi'ne uygun şekilde yürüttüklerini aktaran Çomaklı, "Ulusal ve uluslararası alanlarda alınana başarılı sonuçlar, atılan doğru adımlar neticesinde geldi." ifadesini kullandı.Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin, ulusal ve uluslararası araştırma ve sıralama kuruluşlarının değerlendirmelerinde önemli bir ivme yakalayarak üst basamaklarda yer almaya başladığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:"Şundan eminim ki üniversitemizin akademik performansı daha da artarak devam edecek. Üniversite olarak, ülkemizde bilgi ve teknolojileri üretiminin artmasına, ihraç edebilmesine, milli gelirinin yükselmesine katkı sağlayacağız. Dünyanın en güzel ülkelerinden birine sahibiz. Bizim bu ülkeye borcumuz var.?Üniversite olarak bilgi ve birikimimizi bu ülkenin daha müreffeh hale gelmesi için sonuna kadar kullanmalıyız. Onun için daha çok çalışmak, daha çok üretmek zorundayız. Atatürk Üniversitesinin her geçen gün artan başarısı, bireysel olmayıp tüm Atatürk Üniversitesi ailesinin birlikte çalışmasının sonucudur. Bu nedenle başarı grafiğimizin yükselmesine katkı sunan herkese şükranlarımı sunuyorum."