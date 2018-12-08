Atatürk Üniversitesi ile Erzurum Şeker Fabrikası İş Birliği Yaptı

Atatürk Üniversitesi
ile Erzurum
Şeker Fabrikası arasında "iş birliği protokolü" imzalandığı bildirildi.
Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Şeker Fabrikasının aralarında, sürdürülebilir iş birliği tesis etme, araştırma-geliştirme, eğitim ve teknoloji alanlarında ortak çalışmaların sağlanması amacıyla iş birliği protokolü imzaladığı belirtildi.
Rektörlük binasında gerçekleşen protokol imza törenine, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Ömer Çomaklı
, Albayrak Turizm İnşaat AŞ'yi temsilen Mustafa Albayrak
ve Erzurum Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Eyüp Demir
'in katıldığı aktarıldı.
Açıklama görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Çomaklı, üniversitenin Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) yeni vizyonuna uygun şekilde çalışmalarını yürüttüğünü ifade etti.
YÖK'ün yeni anlayışının kendileri için yol gösterici olduğuna değinen Çomaklı, bu anlayışın yetişen insan kaynağı profilinin daha fazla sanayi ve iş dünyası odaklı olması, zayıf olan okul ve çalışma hayatı ile ilişkilerin iyileştirilmesi gerektiğini aktardı.
Çomaklı, üniversitede görevli öğretim üyelerinin ülkenin önde gelen şirketlerine danışmanlık hizmeti vermelerinin de önemli olduğunu vurguladı.
Albayrak ise kendilerini yenileyen ve geliştiren üniversite ve akademisyenlerin, ülkenin bilimsel ve teknolojik alanda ilerlemesinin temelini teşkil ettiğini belirterek, Türkiye
'nin en eski fakültelerinden Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile ortak çalışma yapmasının bölgenin ve ülkenin refahı ve kalkınması için sürdürülebilir üniversite-sanayi iş birliğinin tesis edilmesi adına oldukça önemli olduğuna dikkati çekti.
08 Aralık 2018 Cumartesi 15:44