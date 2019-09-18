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Atatürk Üniversitesi ile Rusya arasında iş birliği

Atatürk Üniversitesi ile Rusya'nın PA Kostychev Ryazan Agroteknik Devlet Üniversitesi arasında imzalanan iş birliği protokolü ile veterinerlik ve ziraat alanlarında ortak çalışmalar yapılacak.

18.09.2019 11:24Atatürk Üniversitesi ile Rusya arasında iş birliği
Atatürk Üniversitesi ile Rusya'nın PA Kostychev Ryazan Agroteknik Devlet Üniversitesi arasında imzalanan iş birliği protokolü ile veterinerlik ve ziraat alanlarında ortak çalışmalar yapılacak.
Atatürk Üniversitesinden yapılan açıklamada, PA Kostychev Ryazan Agroteknik Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nikolay Byshov ile beraberindeki heyetin, Erasmus+ programı kapsamında, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret ettiği bildirildi.
Üniversitenin "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" ve "Yeni YÖK Vizyonu" çalışmaları çerçevesinde gerçekleştirilen Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında çeşitli uluslararası anlaşmalar yaptığı hatırlatılan açıklamada, bu kapsamda veteriner ve ziraat alanında PA Kostychev Ryazan Agroteknik Devlet Üniversitesi arasında ikili iş birliğinin kurulması, geliştirilmesi ve ortak çalışmaların yapılması amacıyla iş birliği protokolünün imzalandığı kaydedildi.
Atatürk Üniversitesi Rektörü Çomaklı'nın makamında gerçekleşen imza törenine, Rektör Prof. Dr. Byshov ile üniversitenin Dış İlişkiler Ofisi Koordinatörü Dimitri Vinogradov, Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elman Saytkhanov ve fakültenin Dış İlişkiler Ofisi Uzmanı Olga Volkova'nın katıldığı aktarıldı.

Atatürk Üniversitesi, Erasmus, Çomaklı, Rusya, Güncel

Kaynak: AA

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