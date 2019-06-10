Atatürk Üniversitesi Kalkındırma Vakfından lise hamlesi

Kaynak: İHA

1986 yılında kurulan Atatürk Üniversitesi Kalkındırma Vakfı; Atatürk Üniversitesinin gelişmesine ve güçlenmesine, eğitim, öğretim, araştırma ve yayın faaliyetlerinin desteklenmesine katkı sunmaya devam ediyor.Atatürk Üniversitesi Kalkındırma Vakfı; yerli ve yabancı öğretim üyelerinin Erzurum'da görev almalarının sağlanmasından milli duygulara sahip insanların yetiştirilmesine, kültürel faaliyetlerin teşvik edilmesinden başarılı ya da ihtiyaç sahibi öğrenci ve personeline maddi ve manevi imkanlar sağlanmasına kadar birçok alana yönelik destek faaliyetlerini sürdürüyor.Kalkındırma Vakfı, Atatürk Üniversitesi Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında yürütülen faaliyetlere önemli katkılar sağladığı gibi, özel vakıf okullarında yeni nesil üniversite yapısına uygun olarak Büyük Aile Modeli Sistemini uygulamaya başladı. Ayrıca Özel Vakıf Okulları ile Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi arasındaki iş birliği süreçlerine yönelik kurumsal yapı çalışmaları da devam ediyor. Bu çalışmaların tamamı planlı ve sistematik olarak bir proje çerçevesinde yürütülüyor. Söz konusu sistematik çalışmaların bir parçası olarak, Özel Vakıf Okulları bünyesinde bulundurduğu anaokul, ilkokul ve ortaokulun yanı sıra lise yapımı çalışmalarına başlandı. 2018 yılında temeli atılan ve 16 derslikten oluşan Fen ve Anadolu Lisesi şeklinde planlanan lise, 14 bin m2 alan üzerinde yükselmeye devam ediyor.Hayırsever İş Adamı Sıtkı Alp, Lisenin yapımına da katkı sağladıÖzel Vakıf Okullarının eğitim hayatına başlamasında önemli katkıları bulunan Arı Eğitim Kurumları ve Çankaya Üniversitesinin kurucusu Sıtkı Alp, lisenin yapımına da destek sunmaya devam ediyor.2020-2021 eğitim-öğretim döneminde açılması hedeflenen lisenin aynı zamanda şehrin nitelikli okul ihtiyacının karşılanmasına da katkı sunması bekleniyor.Sıtkı Alp daha önce de kız öğrencilerin barınma sorununa büyük ölçüde yardımcı olan 200 kapasiteli Süheyla-Sıtkı ALP Kız Yurdu ve kapalı otopark inşaatını tamamlayarak üniversite yönetimine teslim etmişti."Ülkemizin 2023 Eğitim Vizyonuna Uygun Adımlar Attık"Eğitim sistemimizde gerçekleştirilmesi düşünülen dönüşüm alanlarının tespiti ile bu dönüşümün kapsamını belirleyen 2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayına katıldığını hatırlatan Atatürk Üniversitesi Rektörü Çomaklı, bu vizyon çerçevesinde lise hamlesinde bulunduklarını ve ülkemizin eğitim açısından çizilen yol haritasına uygun bir adım attıklarını ifade etti.Yine eğitim ve öğretimin temel taşlarından olan okul öncesi eğitimin önemine değinen Rektör Çomaklı, bu kapsamda vakıf bünyesinde bir de kreşin yapımının devam ettiğini, yakın zamanda lise gibi kreşin de öğrenci kabulüne başlayacağı bilgisini paylaştı.Vakıf Anlayışı, Alan El ile Veren Eli BuluşturuyorKurulduğu tarihten itibaren önemli çalışmalara imza atan Atatürk Üniversitesi Kalkındırma Vakfının birçok farklı alanda hizmetlerini sürdürdüğünü ifade eden Rektör Çomaklı, Yeni YÖK vizyonu ve Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi çerçevesinde önemli çalışmaların altına imza attıklarını dile getirdi.Osmanlı'da eğitim, sağlık, sosyal yardım, diyanet, bayındırlık gibi bütün yardımların vakıflar tarafından yapıldığına dikkat çeken Rektör Çomaklı, bu kültürün geleneğimizde olduğunu ve Atatürk Üniversitesi Kalkındırma Vakfı aracılığı ile devam ettiğini belirtti.Toplumsal ilişkilerde yardımlaşma ve dayanışma ruhunun güçlendirilmesi ve sosyal sermayenin artırılabilmesi için inşa edilen vakıf müesseselerinin geçmişten günümüze gündelik hayatın vazgeçilmez toplumsal kurumlarından birisi olduğunu vurgulayan Rektör Çomaklı, vakıf anlayışının söz konusu duygu ve düşünceler ekseninde yüzyıllar önce insan odaklı hizmet anlayışını geliştirmiş ve "alan el" ile "veren eli" buluşturan bir medeniyet örneği oluşturduğunu söyledi.2016'dan Bugüne Toplam Bin Öğrenciye Burs VerildiAtatürk Üniversitesi Kalkındırma Vakfının da sosyal dayanışmayı güçlendiren, toplumsal ihtiyaçları karşılayan ve diğer yandan doğrudan ya da dolaylı olarak ekonomik katkı sağlayan faaliyetlerde bulunduğunu vurguladı.Özellikle temel bilimler ve fen bilimleri alanlarında başarılı olan öğrencilerin Atatürk Üniversitesini tercih etmesini sağlamak ve maddi durumu yeterli olmayan 310 öğrenciye destek olmak amacıyla her yıl burs verildiğini, verilen burslara gönüllülük esasına dayalı şekilde akademisyenlerin de katkı sunduğunu aktaran Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, yine vakfa ait Özel Okulların 1000 öğrenci kapasitesi ile eğitim ve öğretime devam ettiğini; şehit ve gazi çocukları ile başarılı ya da dar gelirli aile çocuklarından 20'sine ücretsiz eğitim imkanı sağlandığını yine yapılan seviye tespit sınavlarında başarı göstererek dereceye giren öğrencilere çeşitli indirimler uygulandığını dile getirdi.Kalkındırma Vakfı, 148 Kişiye İş İmkanı SağlıyorÜniversitenin farklı birimlerinin araç ve eleman ihtiyaçlarının imkanlar ölçüsünde karşılandığını, fakülte ve diğer birimlerin düzenlemiş olduğu kongre, sempozyum, panel gibi programlara destek verilmesinin yanında dereceye giren akademisyenlere teşvik ödüllerinin verildiğinin altını çizen Rektör Çomaklı, Ramazan aylarında tespit edilen personellere gıda yardımı yapıldığını, öğrencilere iftar yemeği verildiğini ve üniversitemizin çeşitli birimlerinde istihdam edilen 30 vakıf çalışanı ve şirketinde çalışan 118 personeli ile toplam 148 kişiye iş imkanı sağlandığı bilgilerini paylaştı.Bu faaliyetlerin geçekleşmesinde birçok hayırseverin emeği olduğunu belirten Prof. Dr. Çomaklı; kurulduğu günden itibaren Vakıf Başkanlığını yürüten bütün değerli Rektörlere, Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine, vakıfta görev alan idareci ve diğer çalışanlara, desteğini esirgemeyen kişi ve kurumlar ile emeği geçen herkese teşekkür etti. - ERZURUM