Atatürk Üniversitesi'nde Amerikan Dil Köşesi Kuruldu

16 Kasım 2018 Cuma 11:32



16 Kasım 2018 Cuma 11:32

Erzurum'da, Atatürk Üniversitesi öğrencilerinin İngilizce öğrenmelerini geliştirmek amacıyla Amerikan Dil Köşesi açıldı.Üniversiteden yapılan açıklamada, uluslararasılaşma misyonuyla faaliyetlerini sürdüren Atatürk Üniversitesi tarafından, üniversite öğrencilerinin İngilizce öğrenebilmeleri, geliştirebilmeleri ve Amerika'daki eğitim fırsatlarından yararlanabilmelerini amaçlayan Amerikan Dil Köşesi'nin (American Language Corner) Merkez Yemekhane Binası'nda hizmete başladığı bildirildi.Açıklamada görüşlerine yer verilen Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, yükseköğretim kurumlarının araştırma ve bilgiyi paylaşması, kültürler arası etkileşimi artırması için kullanılan en etkin araçlardan uluslararasılaşmanın, Türkiye'deki yükseköğretimin temel bir unsuru ve eğilimi haline geldiğini belirtti.Atatürk Üniversitesinin birçok dünya üniversitesiyle çok yönlü iş birliğinde bulunduğunu anımsatan Çomaklı, "Üniversitemizden daha fazla öğrencinin ABD'deki eğitim imkanlarından yararlanmasını sağlamaktır. Amerikan Dil Köşesi, Türkiye ve ABD arasında ortak bir laboratuvardır. Amerikan Dil Köşesi'ni, gençlerimizin dünyayla iletişimleri ve uluslararasılaşmanın bir zorunluluğu olarak hizmete açıyoruz. Amerikan Dil Köşesi aynı zamanda kültürel programlara da ev sahipliği yapacaktır. Bu merkez, gençlerin uluslararası arenada sahip oldukları donanımı daha fazla artırmak üzere ortaya çıkmış bir işbirliği projesinin sonucudur. Türkiye ve ABD ülkeleri arasında ortak bir laboratuvardır." dedi.ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzar Vekili Scott Weinhold ise Amerika'nın Atatürk Üniversitesi ile olan ilişkilerinin uzun yıllar öncesine dayandığını savunarak, Amerikan Dil Köşesi'nin insanların yeteneklerini paylaştığı, fikirlerini tartışabildiği ve yeni fikirlerden ilham aldığı bir yer olduğunu kaydetti.