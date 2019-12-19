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Atatürk Üniversitesi'nde kültürel dönüşümün çalışmaları devam ediyor

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyeleriyle bir araya gelerek kültürel dönüşümün çalışmaları hakkında istişarelerini sürdürüyor.

19.12.2019 18:28 | Son Güncelleme: 19.12.2019 18:33 Atatürk Üniversitesi'nde kültürel dönüşümün çalışmaları devam ediyor
Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer , Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Bölümü öğretim üyeleriyle bir araya gelerek kültürel dönüşümün çalışmaları hakkında istişarelerini sürdürüyor.

Beraberinde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Medine Güllüce ve Rektör Danışmanı ve BAP Koordinatörü Prof. Dr. Atilla Keskin ile birlikte bölümün akademisyenleriyle buluşan Rektör Çomaklı, eğitim öğretim faaliyetleri ve bilimsel çalışmalarla ilgili Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Adıgüzel'den brifing aldı. Öğretim üyelerinden bölümdeki eksiklerle ilgili bilgi alan Rektör Çomaklı, bölümdeki toplantının ardından Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünde incelemelerde bulundu.

Günümüzde moleküler tekniklerin, diğer birçok alanda olduğu gibi hızlı bir biçimde geliştiğini belirten Rektör Çomaklı, bu gelişmelere paralel olarak birçok bilimsel çalışmalarında hız kazandığını ifade etti.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünün, sektöre yönelik nitelikli elemanlar yetiştiren ve bu alanda uluslararası düzeyde araştırmalar gerçekleştiren önemli bir bilim merkezi olduğuna dikkat çeken Rektör Çomaklı: "Bölümümüz, genetik alanında araştırmaları ile insanlığa hizmet eden önemli bir bölüm. Çağa ayak uyduran çalışmaların altına imza atan bölümümüz, uluslararası arenada yer almaya yönelik hamleler gerçekleştiriyor. Genetik, Mikrobiyoloji, Biyoteknoloji ve Gen Mühendisliği alanlarında lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi vermekle kalmayıp yapmış olduğu bilimsel çalışmalarla da hedeflediği amaca erişmenin gayreti içerisinde olan Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Başkanına ve öğretim üyelerine çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Atatürk Üniversitesi, Genetik, Çomaklı, Rektör, Güncel

Kaynak: İHA

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