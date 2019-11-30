Haberler » Güncel » Atatürk Üniversitesi'nde uygulamalı ve soyut matematik çalıştayı düzenlendi - Haber

Atatürk Üniversitesi'nde uygulamalı ve soyut matematik çalıştayı düzenlendi

Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü tarafından düzenlenen, uluslararası katılımlı Uygulamalı ve Soyut Matematik Çalıştayı (Matematik Uygulamaları Üzerine Workshop 2019) Fen Fakültesi Matematik Bölümü amfisinde gerçekleştirildi.

30.11.2019 13:02 | Son Güncelleme: 30.11.2019 13:13Atatürk Üniversitesi'nde uygulamalı ve soyut matematik çalıştayı düzenlendi
Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü tarafından düzenlenen, uluslararası katılımlı Uygulamalı ve Soyut Matematik Çalıştayı (Matematik Uygulamaları Üzerine Workshop 2019) Fen Fakültesi Matematik Bölümü amfisinde gerçekleştirildi.

Etkinliğin açılış programına Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer , İran Bonap Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hossein Piri, Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cavit Kazaz, Matematik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Abdullah Kopuzlu ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Bonap Üniversitesi Rektörü Piri, Dekan Kazaz ve Bölüm Başkanı Kopuzlu'nun gerçekleştirdikleri açılış konuşmalarının ardından salondaki konuklara seslenen Rektör Prof. Dr. Çomaklı, çalıştaya katılmak için Atatürk Üniversitesine gelen bilim insanlarına teşekkür etti.

"Matematik İnsanlık Tarihinin En Eski Bilimlerinden Biridir"

Galileo'nun "matematik hayatımızda her anlamda bir harita görevi görmektedir" sözüyle konuşmasına başlayan Rektör Çomaklı, matematik olmadan en basit anlamda bile hayatımızı idame ettirmemizin çok zor olacağını söyledi.

Rektör Çomaklı: "Kainata hakim olan dildir matematik. Bu sebeple insanoğlu bu dili daha iyi anlamak ve öğrenmek için tarih boyu çaba göstermiştir. Bu dile önem veren ve daha iyi anlamak için çalışan medeniyetlerin gerek geçmiş zamanlarda gerekse günümüzde birçok alanda daha ileri gittikleri bilinen bir gerçektir. İslam felsefesinin tarihi gelişiminin ilk dönemlerinden itibaren Muhammet İbni Musa al-Harazmi, Ömer Hayyam, Nasireddin Al-Tusi, Cemşit, Al-Kaşi, Ali Kuşçu, Battani, El-Biruni gibi büyük matematikçiler yetişmiş, İslam medeniyetine yön verenler böylece Allah'ın yarattığı alemin sırlarını anlayıp, yorumlayabilme imkanına kavuşmuştur" şeklinde konuştu.

Matematiğin, modern bilimin anahtar girdisi olduğu vurgusunu yapan Rektör Çomaklı: "Bilgi kuramsal bir bakışı, bir yaşam tasavvurunu, bilginin kültürel kuruluşunu içerir. Bu bilinçle Atatürk Üniversitesi olarak birçok disiplini ilgilendiren ve onların gelişmesinde önemli payı olan matematiğin eğitim ve öğretiminin yanında, akademik zemine taşınmasında pay sahibi olacak bilimsel toplantıları çok önemsiyoruz" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Atatürk Üniversitesi, Çomaklı, Rektör, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:26 'Ayvalık'ta 'Kara Cuma'ya karşı, 'Yeşil Cuma'
14:26 Cerablus'ta bomba yüklü araçla terör saldırısı
14:26 Norik Höyük'teki buğday taneleri 4 bin 500 yıllık çıktı
14:21 Kaymakam Sağlam, Salihli'nin devlet sanatçılarını ziyaret etti
14:21 Küçükler, robot geliştirmek için yarıştı
14:11 Kılıçdaroğlu, Davutoğlu'ndan övgüyle bahsetti, Davutoğlu alkışla karşılık verdi
13:29 Ahsen Unakıtan'ın "Tartaklandım" iddialarına Üsküdar Belediyesi'nden yanıt geldi
13:28 Van'daki bir oto pazarında silahlar konuştu: 7 yaralı
12:52 Uyuşturucu ve alkol alan genç kadın, bankta sızıp kaldı
12:47 Barış Pınarı Harekatı'na gönüllü olarak katılmak isteyen 72'lik dede, kendini astı
12:21 Yılbaşı öncesi Kandıra hindisine yoğun ilgi! Tanesi 250 lira
10:18 SGK'nın yaptığı özel ödemeler yıl sonuna kadar alınabiliyor
15:47 Fenomen gelin adayı Solmaz Çiros, şarkıcı olarak gittiği düğünde kalça dansı yaptı
30.11.2019 14:28:21