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Atatürk Üniversitesi'nden örnek tesis

Atatürk Üniversitesi'nce kurulan 'Sporcu Performans Ölçüm Değerlendirme ve Rehabilitasyon Merkezi', sporcuların ve kulüplerin ilgisini çekiyor.

21.11.2019 09:11 | Son Güncelleme: 21.11.2019 09:21Atatürk Üniversitesi'nden örnek tesis
Atatürk Üniversitesi'nce kurulan 'Sporcu Performans Ölçüm Değerlendirme ve Rehabilitasyon Merkezi', sporcuların ve kulüplerin ilgisini çekiyor. Tesis temelde eğitim amaçlı olarak kullanılırken, performans laboratuvarı ile sporculara bilimsel anlamda destek olacak.

Gelişmiş modern teçhizatlarla donatılan merkezin yüzde 80'inin tamamlandığı ve eksiklerin kısa sürede tamamlanarak 'de örnek bir merkez haline getirilmesi hedefleniyor.

Sporcuların efor testi, yürüme bozukluğunu tespit eden test yapımı, sporcunun dikkati ve el becerisi ne durumda bunu tespit eden test uygulaması, sporcuların denge aletinde ayakta durma becerisi ne durumda bunun tespiti, ayakların içe veya dışa basımının tespiti, omuriliğin dik mi eğri mi oluşunun tespiti, vücuttaki yağ oranı de durumda bunu ölçen aletlerin bulunduğu yerleşke içerisinde biri derinliği 1 metre olan çocuk havuzu, büyükler için de derinliği 2 metre olan olimpik yüzme havuzu bulunuyor.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Spor Merkezi hocalarından Doç Dr. Ozan Sever, spor kompleksi hakkında şu bilgileri verdi; "Tesis Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) ve Atatürk Üniversitesi iş birliği açılmış tesistir. Tesis yeni oluştuğu için tam kapasite ile hizmet vermemektedir, tesise halen daha yeni malzemeler alımı yapılmaktadır. Birçok özel yerler ve üniversiteler ile anlaşmalar yaparak hizmet vermektedir. Üniversiteler arasında ilk sırada yer alıyoruz. Laboratuvar dört kısımda oluşuyor, hareket bilimi ile ilgili bölüm var, tüm eklemleri ölçebilen kuvvet ölçüm cihazı bulunuyor. Buraya gelen bir sporcu maksimum ne kadar güç harcamaktadır. Diz ve diz altı kasların çalışmaları yapılmaktadır. Sporcunun yaralanması veya kuvvet eksikliği ölçümü yapılıyor. Denge aletinde ise sporcunun ayakta nasıl denge durması ölçümü yapılıyor. Sporcu yere dengeli basıyor mu basmıyor mu? Bütün bunlar bu merkezimizde test edilebiliyor" diye konuştu. - ERZURUM

Atatürk Üniversitesi, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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